  1. استانها
  2. فارس
۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۲۵

شهردار شیراز:

ثبت جهانی مجموعه زندیه مطالبه شهروندان از میراث فرهنگی است

ثبت جهانی مجموعه زندیه مطالبه شهروندان از میراث فرهنگی است

شیراز – شهردار شیراز با بیان اینکه فاز اول احیای مجموعه زندیه انجام شده گفت: از میراث فرهنگی انتظار داریم در مسیر ثبت جهانی این مجموعه به عنوان مطالبه جدی شهروندان گام بردارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی در جلسه با مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس و معاونین وی گفت: ثبت جهانی مجموعه زندیه مطالبه مدیریت شهری از میراث فرهنگی است.

شهردار شیراز بر همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها و مسؤولین استانی و شهری در موضوع ثبت جهانی مجموعه تاریخی- فرهنگی زندیه و حفظ، نگهداری و بهسازی آن تأکید کرد.

اسدی تصریح کرد: حفظ، نگهداری، مرمت و بهسازی بافت تاریخی و افزایش سرانه گردشگری در شهر شیراز از رویکردهای مدیریت شهری است.

وی افزود: انتظار مدیریت شهری از مجموعه میراث فرهنگی فارس، همکاری بیشتر در حفظ و نگهداری و بهینه‌سازی این ثروت ملی و میراث گذشتگان است.

اسدی در پایان گفت: شهرداری این کلان‌شهر با همکاری و نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موفق به اجرای فاز اول مجموعه زندیه شد و مرمت، بازسازی و احیای مجموعه زندیه با کمترین تغییرات در فاز اول انجام و بقیه مرمت در حال اجرا است.

این مقام مدیریت ارشد شهری شیراز گفت: هیچ‌گونه تخریب و تعریضی در اجرای فازهای مجموعه زندیه صورت نگرفته و اقداماتی همانند کف‌سازی، بدنه‌سازی، احیای میدان توپخانه و میدان نقاره‌خانه در برنامه‌های مدیریت شهری است.

کد مطلب 5994185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها