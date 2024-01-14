ثبت جهانی مجموعه زندیه مطالبه شهروندان از میراث فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی در جلسه با مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس و معاونین وی گفت: ثبت جهانی مجموعه زندیه مطالبه مدیریت شهری از میراث فرهنگی است.

شهردار شیراز بر همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها و مسؤولین استانی و شهری در موضوع ثبت جهانی مجموعه تاریخی- فرهنگی زندیه و حفظ، نگهداری و بهسازی آن تأکید کرد.

اسدی تصریح کرد: حفظ، نگهداری، مرمت و بهسازی بافت تاریخی و افزایش سرانه گردشگری در شهر شیراز از رویکردهای مدیریت شهری است.

وی افزود: انتظار مدیریت شهری از مجموعه میراث فرهنگی فارس، همکاری بیشتر در حفظ و نگهداری و بهینه‌سازی این ثروت ملی و میراث گذشتگان است.

اسدی در پایان گفت: شهرداری این کلان‌شهر با همکاری و نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موفق به اجرای فاز اول مجموعه زندیه شد و مرمت، بازسازی و احیای مجموعه زندیه با کمترین تغییرات در فاز اول انجام و بقیه مرمت در حال اجرا است.

این مقام مدیریت ارشد شهری شیراز گفت: هیچ‌گونه تخریب و تعریضی در اجرای فازهای مجموعه زندیه صورت نگرفته و اقداماتی همانند کف‌سازی، بدنه‌سازی، احیای میدان توپخانه و میدان نقاره‌خانه در برنامه‌های مدیریت شهری است.