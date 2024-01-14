نمایش مستند «از مشروطیت تا سپنتا» در موزه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی موزه سینما، در ادامه نمایش‌های ویژه فیلم‌های مستند در موزه سینما تحت عنوان «شب‌های مستند» با مشارکت انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند فیلم «از مشروطیت تا سپنتا» روی پرده سالن فردوس موزه سینما می‌رود.

در چهارمین نشست شب‌های مستند که روز سه‌شنبه ۲۶ دی ساعت ۱۷ برگزار می‌شود، مهرداد فراهانی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر سینمای مستند و تاریخ سینمای ایران درباره فیلم صحبت خواهد کرد.

این فیلم مستند بازگوکننده‌ ورود «فیلم» به ایران و شکل‌گیری «سینما» از دوره مشروطیت تا فیلمسازی عبدالحسین سپنتا در هندوستان است.

ورود در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.