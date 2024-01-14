بررسی کامل انواع لمینت دندان + لیست قیمت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، لمینت دندان یک راه حل فوق العاده برای بهبود زیبایی و اعتماد به نفس شماست. این فرآیند توسط دندانپزشکان در زیبایی انجام می‌شود و باعث تغییر شکل دندان‌ها، پر کردن شکاف‌های قابل توجه بین دندان‌ها و تغییر رنگ به سفید مروارید می‌شود. این ویژگی به شما امکان می‌دهد تا یک لبخند کامل و جذاب داشته باشید.

لمینت دندان یک راه حل فوق العاده برای بهبود زیبایی و اعتماد به نفس شماست. این فرآیند توسط دندانپزشکان در زیبایی انجام می‌شود و باعث تغییر شکل دندان‌ها، پر کردن شکاف‌های قابل توجه بین دندان‌ها و تغییر رنگ به سفید مروارید می‌شود. این ویژگی به شما امکان می‌دهد تا یک لبخند کامل و جذاب داشته باشید.

لمینت‌ها نه تنها به زیبایی ظاهر شما کمک می‌کنند، بلکه دندان‌های شما را نیز محافظت می‌کنند. این فرآیند می‌تواند مشکلاتی نظیر دندان‌های تراشیده یا شکسته را بهبود بخشده و به شما یک لبخند با اعتماد به نفس بخشد. اگر رؤیای یک لبخند بی‌عیب و کامل را دارید، لمینت دندان ممکن است به شما کمک کند تا این رؤیا به واقعیت تبدیل شود.

لمینیت دندان چیست؟

آیا تا به حال به رؤیای یک لبخند کامل دست یافته‌اید؟ آیا دندان‌های تراشیده، شکاف‌های بین دندان‌ها یا تغییر رنگ دندان‌ها از زیبایی لبخند شما جلوگیری می‌کنند؟ درمان با لمینت دندان ممکن است جوابگوی این نیازهای شما باشد. لمینت دندان، یک راه حل زیبایی مؤثر است که توسط دندانپزشکان زیبایی ارائه می‌شود تا به مشکلات دندانی شما پیش بروید و لبخندی خوشایند و پر اعتماد به نفس ایجاد کند.

لمینت دندان یا ونیر دندان، به عنوان یک روش زیبایی توسط دندانپزشکان تأیید شده است. این روش برای افرادی که دندان‌هایشان از نظر اندازه، شکل یا رنگ با سایر دندان‌ها تفاوت دارند، بسیار مؤثر است. همچنین در مواقعی که دندان‌ها شکل نامناسبی دارند یا مشکلاتی مانند تراشیدگی، شکاف و یا تغییر رنگ وجود دارد، لمینت دندان می‌تواند به عنوان یک راه‌حل بهینه انتخاب شود.

ونیرها، به عنوان یک محصول نوآورانه دندانپزشکی زیبایی، به بهبود ظاهر کلی دندان‌های شما می‌پردازند. این لایه‌های نازک به شکل پوسته روی دندان‌های جلویی و کنارها قرار می‌گیرند و در هنگام لبخند زدن ظاهر می‌شوند. اگر این فرآیند به درستی انجام شود، نتیجه طبیعی و جذابی را خواهید داشت.

انواع لمینیت دندان

انواع مختلف لمینیت دندان در بازار ایران عبارت‌اند از:

لمینت چینی

روکش‌های چینی به عنوان یکی از روش‌های رایج در زمینه زیبایی دندان شناخته می‌شوند. این لمینت‌ها از پوسته سرامیکی تطابقی با رنگ دندان‌ها ساخته شده‌اند و از دهه ۱۹۳۰ در عرصه دندانپزشکی به کار می‌روند. به عنوان روکشی با دوام و مقاوم، روکش‌های چینی یا همان لمینت‌های پرسلن به خاطر توانایی در مهار فشار گاز گرفتن مورد ترجیح قرار گرفته‌اند.

یکی از مزایای این نوع لمینت‌ها، زیست‌سازگاری با دندان و عدم ایجاد واکنش‌های آلرژیک در بافت‌های اطراف است. این خاصیت می‌تواند برای بیمارانی که به دنبال تغییرات کوچک در ظاهر دندان‌ها هستند یا می‌خواهند شکل، اندازه و رنگ دندان‌ها را بهبود دهند، جذاب باشد.

مزایا لمینت‌های چینی شامل نازکی بیشتر نسبت به روکش‌های دیگر، امکان لذت بردن از ظاهر طبیعی دندان، دوام تا ۱۵ سال با مراقبت مناسب، عدم نیاز به تراشیدن دندان‌های طبیعی، مقاومت در برابر لکه و کمترین آسیب به بافت لثه می‌باشد.

با این وجود، باید به نقاط ضعف نیز توجه کرد. لمینت‌های چینی هزینه‌بر هستند، زیرا نیاز به حذف مینای دندان دارند و در صورت آسیب، تعمیر آن‌ها چالشی خواهد بود. این مسائل باید در انتخاب این روش زیبایی مد نظر قرار گیرد و با مشاوره دندانپزشک، تصمیم بهتری گرفته شود.

ونیرهای کامپوزیت

لمینت‌های کامپوزیت، یکی از انواع لمینت دندان، از رزین کامپوزیت تشکیل شده‌اند که از ترکیب مواد آلی و غیرآلی به‌دست می‌آید. این ونیرها شامل رزین، آغازگر و عامل جفت کننده به عنوان ذرات آلی هستند، درحالی‌که پرکننده تنها از ماده معدنی تشکیل شده و به عنوان روکش ماده معدنی عمل می‌کند. یکی از ویژگی‌های مثبت این نوع لمینت دندان این است که بافت‌های اطراف یا دندان‌های مجاور را تحریک نمی‌کند.

مقایسه با روکش‌های چینی نشان می‌دهد که ونیرهای کامپوزیت ارزان‌تر هستند. با این حال، برای سیمان کردن ونیرهای کامپوزیت بر روی دندان، آماده‌سازی دندان لازم است. از طرفی، به دلیل مقرون به صرفه بودن، ونیرهای کامپوزیت گزینه مورد علاقه بسیاری از بیماران می‌شوند و معمولاً می‌توان آنها را در یک درمان قرار داد، کاهش نیاز به بازدیدهای مکرر از دندانپزشک را به ارمغان می‌آورد.

مزایای ونیرهای کامپوزیت شامل کمترین نیاز به آماده‌سازی دندان نسبت به روکش‌های دیگر، هزینه نسبتاً کمتر نسبت به روکش‌های چینی، و طبیعی به نظر رسیدن با کیفیت بالا هستند. با این حال، باید به‌یاد داشت که علیرغم قیمت مناسب‌تر، این نوع ونیرها ممکن است بهترین مقاومت را نسبت به لکه، شکستن یا تراشیده شدن نداشته باشند و معمولاً تا ۵ سال دوام دارند.

لومینیرزها

لومینیرزها به عنوان یکی از محکم‌ترین انواع لمینت دندان شناخته می‌شوند، با این حال نازکی بیشتری نسبت به سایر انواع دارند و با کمترین آماده‌سازی دندان‌ها قابل اعمال هستند. این لمینت‌ها از مواد لمینت چینی بسیار نازک ساخته شده‌اند که مانند روکش‌های چینی، دارای دوام زیادی می‌باشند.

با وجود ضخامت کم لومینیرزها، سطوح آنها صاف بوده و پس از چسباندن بر روی دندان طبیعی، به نظر می‌آیند. این ویژگی به لومینیرز این امکان را می‌دهد که به طور طبیعی و بدون ایجاد حجم اضافی به دندان‌ها چسبانده شوند.

مزایای لومینیرزها شامل هزینه کمتر نسبت به روکش‌های چینی، نیاز به آماده‌سازی کمتر دندان، و قابلیت برگشت پذیر بوده و در مقابل مزایای روکش‌های چینی که گاهی گران‌تر و نیازمند مراقبت ویژه‌تر هستند، مزیت‌های خود را دارند. همچنین، در صورت شکستگی، لومینیرزها قابل تعمیر هستند و نیاز به تعویض ندارند، که یکی از مزایای مهم آنهاست.

ونیرهای پالاتال

روکش‌های پالاتال، یا به عنوان لینگوال ونیر نیز شناخته می‌شوند، لوازمی سفارشی هستند که به منظور ترمیم سطح زبانی دندان‌های جلویی ساخته می‌شوند. این روکش‌ها می‌توانند از مواد متنوعی مانند ورقه‌های چینی، مواد کامپوزیت و حتی طلا ساخته شوند، به تناسب نیازهای هر فرد.

لمینت‌های موقت، معروف به روکش‌های متحرک یا روکش‌های چسبنده، از یک نوع رزین انعطاف‌پذیر ساخته می‌شوند. این لمینت‌ها عمدتاً به عنوان گزینه‌ای موقت استفاده می‌شوند و تا زمانی که روکش‌های دائمی آماده می‌شوند، بر روی دندان‌ها قرار داده می‌شوند.

در موارد خاص، از روکش‌های غیر دائمی به عنوان محافظ دهان و کمک به پنهان کردن عیوب دندان استفاده می‌شود. این روش به فرد این امکان را می‌دهد که تا زمان دریافت روکش دائمی، از یک راه‌حل موقت برای بهبود ظاهر دندان‌های خود بهره‌مند شود.

با توجه به تنوع مواد و راهکارهای موجود در ترمیم دندان‌ها، انتخاب نوع روکش مناسب به دندانپزشک خود مشروط است. این گزینه‌ها بسته به نیازهای افراد مختلف متفاوت بوده و با توجه به شرایط فردی انتخاب می‌شوند.

قیمت انواع لمینیت دندان

قیمت لمینت دندان به جنس آن بستگی دارد و گزینه‌های مختلف از نظر هزینه و دوام متفاوت هستند. لمینت‌های کامپوزیت از نظر هزینه کمترین گزینه محسوب می‌شوند، اما در طول زمان کمترین دوام و زیبایی را ارائه می‌دهند.

لمینت‌های سرامیکی به عنوان گزینه‌های پرکاربردتر و محبوبتر مطرح هستند. این روکش‌ها از لحاظ هزینه گران‌تر هستند، اما ماندگاری بیشتری دارند. پروتزهای پیشرفته و روکش Lumineers از جمله روش‌های سرامیکی هستند که دارای دوام بسیار بالا بوده و نیاز به تراش مینا دندان ندارند. این امکان را فراهم می‌کند که در صورت نیاز به بازگشت پذیری، بدون تراشیدن مینا دندان، از آنها استفاده کنید.

با توجه به هزینه‌ها، تخمین زدن و مشاوره با چند جراح دندان جهت مقایسه قیمت، روش‌ها و تضمین‌های ارائه شده امری حیاتی است. همچنین، در انتخاب رنگ لمینت سرامیکی، باید به مواردی مانند رنگ دندان‌های اطراف توجه داشته باشید تا نتیجه طبیعی و هماهنگ با دندان‌های شما حاصل شود. انتخاب سایه صحیح می‌تواند در جلوه زیبایی لمینت‌ها تأثیرگذار باشد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.