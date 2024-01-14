به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در افتتاحیه دومین دوره نمایشگاه محصولات دانش‌بنیان حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی (سلامت بنیان) که صبح امروز با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، وزیر بهداشت و جمعی دیگر از مسوولان در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، ۱۱ محصول فناورانه دانش‌بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی و ۱۲ محصول فناورانه در حوزه دارو رونمایی شد.

فهرست داروها و تجهیزاتی که در این نمایشگاه رونمایی شدند به شرح زیر است:

داروها

۱- داروی تزریقی تکنسیوم-PSMA با نام تجاری پارس تکتو PSMA تولید شرکت پارس ایزوتوپ؛ جهت تشخیص سرطان پروستات متاستاتیکاولین به عنوان تنها تولیدکننده این دارو در دنیا و صادرات این دارو به ۱۲ کشور دنیا

۲- کپسول خوراکی سیستئامین با نام تجاری سیستامود تولید شرکت داروسازی مداوا؛ جهت کاهش عوارض بیماری نادر ارثی نفروتیک سیستینوزیس. ایران دومین تولیدکننده این دارو در دنیا بوده و تولید آن در کشور سالانه سه میلیون یورو صرفه جویی ارزی به دنبال خواهد داشت.

۳- داروی تزریقی اتوپوزاید با نام تجاری اتوپودال تولید شرکت سه دال نانو؛ جهت مقابله با کارسینوم های ریه و انواع دیگر سرطان‌ها با تولید داخلی این دارو از خروج ۹۲۰ هزار دلار ارز از کشور جلوگیری می‌شود.

۴- کپسول خوراکی تاکرولیموس با نام تجاری سوپراتاک تولید شرکت نانوفناوران دارویی الوند؛ جهت پیشگیری از رد پیوند در بیماران پیوند عضوی که تولید این دارو سالانه حدود ۷۰ هزار دلار صرفه جویی ارزی خواهد داشت.

۵- قرص خوراکی ایربزارتان با نام تجاری ایربسال تولید شرکت اکتورکو؛ جهت درمان فشارخون، جلوگیری از پیشرفت نروپاتی دیابتی و درمان نارسایی احتقانی قلب به عنوان نسل جدید داروی فشار خون با یک چهارم قیمت نمونه وارداتی

۶- داروی تزریقی مگلومین آنتی مونات تولید شرکت داروسازی رها اصفهان؛ جهت درمان لشمانیوز احشایی و جلدی (سالک) به عنوان اولین داروی تولیدی تزریقی ضد انگل درمان سالک در کشور

۷- داروی تزریقی لارونیداز با نام تجاری هیروزایم تولید شرکت سیناژن؛ جهت درمان بیماران مبتلا به موکوپلیساکاریدوز نوع یک. ایران دومین کشور تولید کننده این داروی اورفان در دنیاست.

۸- داروی تزریقی افموروکتوکوگ آلفا(فاکتور نوترکیب خونی هشت طولانی اثر) با نام تجاری کواگیت تولید شرکت آریوژن فارمد؛ جهت پیشگیری و درمان خونریزی در بیماران مبتلا به هموفیلی نوع A تولید این دارو سالانه حدود ۹۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی به دنبال خواهد داشت.

۹- محلول چشمی ریبو فلاوین با نام تجاری «ای تی پی پویا ریبو» تولید شرکت ابزار طب پویا؛ جهت استفاده درجراحی چشمی بیماران مبتلا به کراتوکونوس پیشرونده که قیمت تمام شده آن حدود یک پنجم نمونه وارداتی است.

۱۰. محلول چشمی دکالاین با نام تجاری «ای تی پی پویا دکا» تولید شرکت ابزار طب پویا؛ جهت استفاده به عنوان تامپوناد داخل چشمی درجراحی ترمیم آسیب و جداشدگی شبکیه چشم قیمت تمام شده بیش از نصف نمونه وارداتی است.

۱۱. محلول چشمی بریلیانت بلو جی با نام تجاری «ای تی پی پویا بی جی» تولید شرکت ابزار طب پویا؛ جهت رنگ آمیزی انتخابی بافت‌ها و تسهیل جراحی‌های داخل چشم که قیمت تمام شده حدود یک چهارم نمونه وارداتی است.

۱۲. محصول طب سنتی حب الشفا با نام تجاری دادیکتا محصول شرکت سنابل دارو جهت استفاده برای کمک و کنترل علایم بعد از ترک اعتیاد

تجهیزات پزشکی

۱- بندلیگاتور مری، محصول شرکت مهندسی فن‌آورارن طب پیشرفته سوشیانت، جهت پیشگیری از خونریزی و واریس عروق مری

۲- انواع ایمپلت های شخصی سازی شده تولیدی با فناوری پرینتر سه بعدی محصول شرکت زینوفناوری هزاره سوم، جهت استفاده در عمل‌های جراحی ستون فقرات

۳- دستگاه مش نبولایزر قابل حمل محصول شرکت رایکا رایا طب؛ جهت دارورسانی به قسمت‌های مختلف دستگاه تنفس از طریق استنشاق

۴- هدست تحریک نوری محصول شرکت نورآزمافناور؛ ابزاری کمک درمان برای افزایش شناخت و تقویت حافظه مبتنی بر فناوری فتوبیومدولاسیون مغز

۵- دستگاه اندازه گیری هموگلوبین خون به صورت point of care (POC) محصول شرکت پویندگان راه سعادت؛ جهت اندازه گیری میزان هموگلوبین خون فقط با حجم بسیار کمی از خون بیمار

۶- الکترود التروسورجیکال محصول شرکت کیمیا طب مانا؛ جهت استفاده در دستگاه یونیت الکتروسورجیکال و جراحی‌های مربوط به آن

۷- دستگاه احیا کننده ریوی نیوماتیک نوزاد مدل NEO—TD۱، محصول شرکت دریای طب اندیشان؛ جهت احیای نوزاد و مورد استفاده در مراقبت ویژه نوزادان (NICU)، بخش نوزادان، اتاق عمل، واحدهای زایمان و در مجاورت دستگاه‌های مراقبت ویژه نوزادان در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها

۸- دستگاه ونتیلاتور ویژه نوزادان nCPAP، محصول شرکت دریای طب اندیشان؛ جهت استفاده در مراقبت ویژه نوزادان (NICU)، بخش نوزادان، اتاق عمل، واحدهای زایمان و در مجاورت دستگاه‌های مراقبت ویژه نوزادان در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها

۹- انواع قلم‌های مخصوص داروهای خانواده آگونیست‌های GLP۱ محصول شرکت پویش تزریق؛ برای استفاده در تولید نسل جدید داروهای ضددیابت طولانی اثر

۱۰ و ۱۱- دستگاه‌های کنترل کیفی (tester) بخش‌های الکترونیکی و پنوماتیکی ونتیلاتورهای پزشکی محصول دانش بنیان تولید شرکت احیاء درمان پیشرفته؛ جهت بررسی و کنترل کیفی سنسورهای الکترونیکی و دقت عملکرد و کارکرد بخش پنماتیکی ونتیلاتورها پس از طی مراحل تولید در کارخانه