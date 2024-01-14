تولید فیلم برای شهدای بمباران ۲۷دی دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، «غلامرضا علیزاده» سرپرست معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی عصر یک شنبه در نشست هماهنگی و هم اندیشی تولید این تله فیلم که قبل از ظهر امروز، یکشنبه با حضور نمایندگان برخی از دستگاه‌های اداری استان برگزار شد، اعلام کرد: تهیه کننده و مجری ساخت این تله فیلم، «قربانعلی طاهرفر» از فیلمسازان سرشناس و ناظر پروژه «حسن نجفی» از کارگردانان مطرح استان و کشور هستند.

وی افزود: مراحل نگارش فیلمنامۀ این تله فیلم به اتمام رسیده و پیش تولید کار به احتمال فراوان از بهمن سال جاری در تبریز کلید خواهد خورد.

سرپرست معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی با بیان اینکه تولید تله فیلم کاش همۀ بچه‌ها شبیه تو باشند ۸ ماه به طول خواهد انجامید، گفت: سعی می‌شود نخستین اکران این تله فیلم، با برگزاری مراسمِ سال آیندۀ گرامیداشت شهدای بمباران ۲۷ دی دانشگاه تبریز تقارن پیدا کند.

علیزاده اظهار کرد: این تله فیلم از شبکۀ استانی سیمای آذربایجان شرقی (سهند) روانۀ آنتن خواهد شد ضمن اینکه رایزنی‌های اولیه برای پخش این اثر از شبکه‌های سراسری صداوسیما انجام گرفته است.

وی افزود: یکی از اصلی ترین لوکیشن‌های «کاش همۀ بچه‌ها شبیه تو باشند» دانشگاه تبریز است اما سایر مناطق تبریز، بخش‌هایی از استان کردستان و احتمالاً مقر سابق گروهک منافقین در کمپ اشرف عراق از دیگر لوکیشن‌های این فیلم تلویزیونی خواهد بود.

علیزاده با قدردانی از اعلام آمادگی دستگاه‌های فرهنگی استان برای مشارکت در تولید این تله فیلم فاخر گفت: دستگاه‌هایی مانند صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سازمان جهاددانشگاهی استان، دانشگاه تبریز، اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سازمان بسیج هنرمندان استان برای بهتر به ثمر نشستن این حرکت هنری ارزشمند پای کار آمده‌اند.

در این نشست هر یک از حاضران به طرح دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پیرامون چگونگی تهیه و تولید مطلوب این تله فیلم پرداختند.

در ۲۷ دی سال ۱۳۶۵ تعدادی از دانشجویان و کارمندان دانشگاه تبریز در زمینه ساخت مهمات در کارگاه دانشکده فنی این دانشگاه در ساعات غیردرسی در حال تولید بخشی از تسلیحات مورد نیاز رزمندگان اسلام در جبهه‌ها بودند که با بمباران جنون آمیز رژیم بعثی عراق مواجه شدند.

این کارگاه در حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب با همکاری منافقان مورد هجوم وحشیانه عمّال صدام حسین قرار گرفت و در نتیجه آن، ۲۲ نفر از دانشجویانِ مشغول به فعالیت در کارگاه، شهید و ۸ تَن دیگر نیز مجروح شدند.