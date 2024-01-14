مجلس شورای عمان حمله آمریکا به یمن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مجلس شورای عمان با صدور بیانیه‌ای به حمله ائتلاف آمریکایی- انگلیسی به یمن واکنش نشان داد.

مجلس شورای عمان اعلام کرد: حمله ظالمانه برخی قدرت‌های غربی به کشور برادر، یمن را که به بهانه حمایت از گذرگاه‌های آبی انجام می‌شود، محکوم می‌کنیم.

این نهاد عمانی تاکید کرد: امروزه سیاست‌های دوگانه نظام‌هایی که از رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی هزاران فلسطینی حمایت مطلق می‌کنند برای جهان روشن شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: شعارهایی که برخی قدرت‌های غربی در خصوص دفاع از حقوق بشر سر می‌دهند با واقعیت‌های موجود هیچ ارتباطی ندارد.

گفتنی است یمن اعلام کرده است که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد کشتی‌های صهیونیست یا کشتی‌هایی که مقصد آن‌ها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند و این کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهد. ارتش یمن عملیات‌های موفقیت‌آمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیب‌های اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است.

اما از سوی دیگر آمریکا و انگلیس بامداد جمعه در حمایت آشکار از رژیم جنایتکار صهیونیستی و بر خلاف قوانین بین‌المللی چندین نقطه از اراضی یمن را هدف قرار دادند. روز گذشته و امروز نیز حمله‌های دیگری از سوی آمریکا و انگلیس به الحدیده در غرب یمن انجام شد.