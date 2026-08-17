فرمانده انتظامی راز و جرگلان: متهم قاچاق موادمخدر سنتی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان از کشف ۵۰۰ گرم تریاک در عملیات مشترک مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و کلانتری ۱۱ شهر راز خبر داد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق مواد مخدر و در جریان ایست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودروی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از خودرو، مقدار ۵۰۰ گرم تریاک کشف و یک متهم را در این رابطه دستگیر کردند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.