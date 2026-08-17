عامل اسیدپاشی در بناب دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک مورد اسیدپاشی در شهرستان بناب، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان بناب قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، عامل این حادثه که در پی اختلافات خانوادگی اقدام به اسیدپاشی کرده بود، در کمتر از ۲ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ بابایاری با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: پلیس به هیچ فردی اجازه نخواهد داد با رفتارهای مجرمانه، نظم و امنیت عمومی را خدشه‌دار کند و با چنین مواردی برابر قانون برخورد خواهد شد.

متهم پس از دستگیری برای انجام مراحل قانونی و سیر مراحل قضائی تحویل مرجع قضائی شد.