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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

عامل اسیدپاشی در بناب دستگیر شد

عامل اسیدپاشی در بناب دستگیر شد

بناب- فرمانده انتظامی شهرستان بناب از شناسایی و دستگیری عامل اسیدپاشی در کمتر از ۲ ساعت توسط پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک مورد اسیدپاشی در شهرستان بناب، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان بناب قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، عامل این حادثه که در پی اختلافات خانوادگی اقدام به اسیدپاشی کرده بود، در کمتر از ۲ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ بابایاری با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: پلیس به هیچ فردی اجازه نخواهد داد با رفتارهای مجرمانه، نظم و امنیت عمومی را خدشه‌دار کند و با چنین مواردی برابر قانون برخورد خواهد شد.

متهم پس از دستگیری برای انجام مراحل قانونی و سیر مراحل قضائی تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 6919598

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