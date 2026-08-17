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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۶

تیم کشتی پهلوانی خراسان‌شمالی راهی مسابقات کارگران کشور شد

تیم کشتی پهلوانی خراسان‌شمالی راهی مسابقات کارگران کشور شد

بجنورد- تیم کشتی پهلوانی کارگران خراسان‌شمالی با حضور ۸ ورزشکار از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی استان برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی کارگران کشور به کرمان اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر تیم کشتی پهلوانی کارگران خراسان‌شمالی برای حضور در مسابقات قهرمانی کارگران کشور عازم استان کرمان شد. این تیم با ترکیب ۸ ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست در این رقابت‌ها شرکت می‌کند.

ورزشکاران اعزامی از میان کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف استان انتخاب شده‌اند و با هماهنگی هیئت ورزش کارگری خراسان‌شمالی در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

حضور تیم کشتی پهلوانی کارگران استان در مسابقات قهرمانی کشور با حمایت مالی شرکت لوله گستر اسفراین انجام شده و این پشتیبانی در روند آماده‌سازی و اعزام تیم نقش داشته است.

هیئت ورزش کارگری خراسان‌شمالی همچنین از حمایت‌های مدیرکل تعاون استان و شرکت‌های پشتیبان این تیم قدردانی کرده و برای ورزشکاران اعزامی در رقابت‌های پیش‌رو آرزوی سلامتی و موفقیت دارد.

کد مطلب 6919579

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