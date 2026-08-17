به گزارش خبرگزاری مهر تیم کشتی پهلوانی کارگران خراسان‌شمالی برای حضور در مسابقات قهرمانی کارگران کشور عازم استان کرمان شد. این تیم با ترکیب ۸ ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست در این رقابت‌ها شرکت می‌کند.

ورزشکاران اعزامی از میان کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف استان انتخاب شده‌اند و با هماهنگی هیئت ورزش کارگری خراسان‌شمالی در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

حضور تیم کشتی پهلوانی کارگران استان در مسابقات قهرمانی کشور با حمایت مالی شرکت لوله گستر اسفراین انجام شده و این پشتیبانی در روند آماده‌سازی و اعزام تیم نقش داشته است.

هیئت ورزش کارگری خراسان‌شمالی همچنین از حمایت‌های مدیرکل تعاون استان و شرکت‌های پشتیبان این تیم قدردانی کرده و برای ورزشکاران اعزامی در رقابت‌های پیش‌رو آرزوی سلامتی و موفقیت دارد.