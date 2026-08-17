https://mehrnews.com/x3cPYk ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳ کد مطلب 6919599 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳ حضور قاریان بین المللی قرآن در مراسم اربعین تدفین رهبر شهید در مشهد مشهد- تصاویری از حضور قاریان بینالمللی قرآن در مراسم اربعین شهید در عرصه میدان شهدا مشهد را مشاهده می کنید. دریافت 26 MB کد مطلب 6919599 کپی شد مطالب مرتبط اجرای گروه سرود نوجوانان در محفل اربعین تدفین رهبر شهید در مشهد حضور باشکوه مشهدیها در مراسم اربعین تدفین رهبر شهید آغاز محفل اربعین قرآنیترین رهبر جهان اسلام در مشهد سینهزنی و عزاداری زائران رضوی در مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید عروس و دامادهایی که در رواق دارالذکر با رهبر شهید عهد بستند آماده سازی صحنه اجرای ویژه برنامه محفل در عرصه میدان شهدای مشهد اقامه نماز در ویژه برنامه قرآنی محفل در مشهد حال و هوای عرصه میدان شهدای مشهد قبل از مراسم اربعین تدفین رهبر شهید برچسبها رهبر شهید مشهد اربعین رهبر شهید برنامه محفل
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