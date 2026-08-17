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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

حضور قاریان بین المللی قرآن در مراسم اربعین تدفین رهبر شهید در مشهد

حضور قاریان بین المللی قرآن در مراسم اربعین تدفین رهبر شهید در مشهد

مشهد- تصاویری از حضور قاریان بین‌المللی قرآن در مراسم اربعین شهید در عرصه میدان شهدا مشهد را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6919599

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