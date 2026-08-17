به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر دوشنبه در نشست با مدیرکل کمیته امداداستان گیلان، ضمن قدردانی از همراهی مدیران شهرستانی در حل مسائل مردم، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای تقویت اشتغال و توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت تأکید کرد و با بیان اینکه ارتباط مستمر با مدیران بانکی روند پرداخت تسهیلات را بهبود بخشیده است، گفت: همکاران فرمانداری تا مرحله تصویب و پرداخت تسهیلات، پرونده‌های اشتغال را به‌صورت ویژه پیگیری می‌کنند.

وی در تشریح اولویت نخست این شهرستان، توسعه صنعت نوغان‌داری را ضروری دانست و اظهار کرد: لنگرود یکی از قطب‌های اصلی پرورش کرم ابریشم در گیلان و کشور محسوب می‌شود و با تأمین نهال توت از محل اعتبارات منابع طبیعی، بدون نیاز به تغییر کاربری اراضی، می‌توان درآمد قابل‌توجهی برای خانوارها در دوره کوتاه‌مدت تولید ایجاد کرد.

گلشن تأمین مسکن را دومین اولویت عنوان کرد و افزود: با هماهنگی میان کمیته امداد، بنیاد مسکن و دستگاه‌های مرتبط و شناسایی زمین‌های مناسب، می‌توان نسبت به ساخت واحدهای مسکونی برای خانواده‌های دارای درآمد پایین اقدام کرد.

فرماندار لنگرود سومین اولویت را افزایش سهمیه تسهیلات اشتغال دانست و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان، انتظار داریم با حمایت مدیرکل کمیته امداد استان، اعتبارات بیشتری به این حوزه اختصاص یابد تا زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توانمندسازی مددجویان فراهم شود.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی برای پیگیری این سه محور، خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی مجموعه مدیران شهرستان و استان، به دنبال رقم‌زدن اتفاقات مؤثر و ماندگاری برای مردم لنگرود هستیم و این موضوعات را تا حصول نتیجه نهایی با قدرت دنبال خواهیم کرد.