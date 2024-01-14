نامه گلایه آمیز سازمان نظام پرستاری به سردار رادان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، به دنبال انتشار ویدئویی در فضای مجازی مبنی بر برخورد توهین‌آمیز مأموران نیروی انتظامی با یک پرستار در شهرستان مُهر استان فارس و بازداشت او با روپوش سفید در حین خدمت، سازمان نظام پرستاری، نامه‌ای خطاب به فرماندهی انتظامی کل کشور نوشت.

در متن نامه خطاب به سردار احمدرضا رادان، آمده است: خبر برخورد چند تن از پایوران کلانتری شهر مُهر از توابع استان فارس با یکی از پرستاران خدوم آن شهر، آن هم در حین انجام خدمت به بیماران و هتک حرمت محیط درمان، باعث رنجش خاطر جامعه خدوم پرستاری و اهانت به حریم مقدس یک پرستار شده است؛ بی شک مردم فهیم ایران و نظام سلامت این رفتار را به پای قاطبه نیروهای ایثارگر فراجا و مأمورین دلسوزی که سال‌ها است مسئول تأمین امنیت مراکز درمانی هستند، نخواهند نوشت؛ اما انتظار به حق در این حادثه آن است که با برخورد سریع و شفاف موجب بازدارندگی از تکرار این حوادث و مانع دلسردی خادمان سلامت مردم و سوءاستفاده رسانه‌ای دشمنان این مرز و بوم شوید.

در این خصوص سازمان نظام پرستاری به عنوان نهاد صنفی حامی حقوق پرستاران وظیفه خود می‌داند تا تعیین تکلیف این حادثه، پیگیری‌های لازم را از مبادی قانونی انجام دهد.