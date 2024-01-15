به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای هفتمین دوره جایزه ابوالحسن نجفی توسط هیات داوران این‌رویداد معرفی شدند.

این‌جایزه به‌گفته برگزارکنندگانش، هرسال برای احترام و پاسداشت خدماتی که زنده‌یاد نجفی به فرهنگ و ادب و عرصه ترجمه این مرز و بوم کرده، به بهترین ترجمه رمان یا مجموعه داستان‌کوتاهی که در یک سال گذشته منتشر شده، اهدا می‌شود.

هیات داوران جایزه ابوالحسن نجفی متشکل از ضیاء موحد، مهستی بحرینی، عبدالله کوثری، حسین معصومی‌همدانی، موسی اسوار، امید طبیب‌زاده، آبتین گلکار با دبیری علی‌اصغر محمدخانی، پس از بررسی ۶۰ اثر ارسالی به دبیرخانه، نامزدهای راه‌یافته به مرحله نهایی هفتمین دوره این جایزه را معرفی کردند.

اسامی آثار نامزدشده و مترجمانشان به این‌ترتیب است؛

۱. «اگر گابریل نبود»، حنیف قریشی، ترجمه‌ پژمان طهرانیان، نشر برج

۲. «الیزابت فینچ»، جولین بارنز، ترجمه‌ محمدرضا ترک‌تتاری، نشر نی

۳. «باغ‌های تسلا»، پریسا رضا، ترجمه‌ ابوالفضل الله‌دادی، نشر برج

۴. «باخ برای بچه‌ها»، هلن گارنر، ترجمه‌ طیبه هاشمی، انتشارات بیدگل

۵. «بچه‌های تانر»، روبرت والزر، ترجمه‌ علی عبداللهی، نشر نو

۶. «در امریکا»، سوزان سانتاگ، ترجمه‌ نیلوفر صادقی، نشر برج

۷. «قصه‌های آشوب»، جوزف کنراد، ترجمه‌ نیما حضرتی، نشر نی

۸. «گلبرگ بلند دریا»، ایزابل آلنده، ترجمه‌ سعید متین، نشر برج