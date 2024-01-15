نرخ خرید تضمینی گندم چهارشنبه ۲۷ دی اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیا قرار است بالاخره نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اعلام شود. محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی امروز در جلسه اتاق تعاون ایران اعلام کرد: نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ دی اعلام می‌شود.

اعلام رسمی نرخ خرید تضمینی گندم با گذشت بیش از ۴ ماه از آغاز سال زراعی جدید همچنان از هفته‌ای به هفته دیگر آینده موکول می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم آغاز سال زراعی جدید طرح جهش تولید در دیمزارها که ۱۸ مهر برگزار شد در پاسخ به این پرسش که چه زمانی قیمت جدید خرید تضمینی گندم ابلاغ می‌شود، گفت؛ اوایل هفته آینده قیمت جدید خرید تضمینی گندم ابلاغ می‌شود.

در ادامه کاظم خاوازی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در افتتاحیه دهمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی که ۱۱ دی برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره اعلام رسمی نرخ خرید تضمینی گندم گفت، تا پایان هفته جاری نرخ خرید تضمینی گندم اعلام خواهد شد.

هنوز یک روز از این سخن نگذشته بود که ۱۲ دی، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد، گفت: بر اساس قانون از سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم از سوی شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اعلام می‌شود و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان هفته آینده انجام خواهد شد.