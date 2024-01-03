به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد. در این جلسه قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ تعیین شد. گندم به عنوان کالای استراتژیک مبنای قیمت گذاری سایر اقلام این گروه بوده و با وجود شروع سال زراعی جدید، وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا هنوز قیمت خرید تضمینی گندم را تا امروز ۱۴ دی ۱۴۰۲ اعلام و ابلاغ نکرده است.

نرخ هر کیلو گندم ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین شد و بر اساس قانون حداکثر در مدت یک هفته، نرخ جدید باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی اعلام رسمی می‌شد.

رایزنی‌های کارشناسان، قیمت تمام شده گندم را بر اساس نرخ تورم پیش بینی شده ۳۵ درصدی از سوی بانک مرکزی، حدود ۲۱ هزار تومان در هر کیلو برآورد کرده بودند که مورد قبول واقع نشد. در نهایت نرخ گندم و سایر اقلام اساسی با افزایش حدود ۳۰ درصدی تعیین تکلیف شد.

هفته موعود می‌رسد؟

وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم آغاز سال زراعی جدید طرح جهش تولید در دیمزارها که ۱۸ مهر برگزار شد در پاسخ به این پرسش که چه زمانی قیمت جدید خرید تضمینی گندم ابلاغ می‌شود، گفت؛ اوایل هفته آینده قیمت جدید خرید تضمینی گندم ابلاغ می‌شود.

در ادامه کاظم خاوازی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در افتتاحیه دهمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی که ۱۱ دی برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره اعلام رسمی نرخ خرید تضمینی گندم گفت، تا پایان هفته جاری نرخ خرید تضمینی گندم اعلام خواهد شد.

هنوز یک روز از این سخن نگذشته بود که ۱۲ دی، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد، گفت: بر اساس قانون از سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم از سوی شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اعلام می‌شود و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان هفته آینده انجام خواهد شد.

شورایی با ۶ عضو خصوصی و ۳ دولتی

تعیین قیمت محصولات کشاورزی با شورای سیاست گذاری محصولات کشاورزی بوده که متشکل از ۹ عضو است؛ ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر (البته بدون حق رأی) حضور دارند.

حال باید دید آیا بالاخره این ابتدا و پایان هفته موعود می‌رسد؟