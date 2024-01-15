به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین، «محمد البخیتی»، عضو دفتر سیاسی انصارالله در واکنش به ادامه تجاوز نظامی ائتلاف آمریکایی و انگلیس به یمن با بیان اینکه که دیگر اجازه تردد ناوهای آمریکا و انگلیس از تنگه باب المندب را نخواهیم داد، گفت: نیروهای مسلح یمن در حال توسعه توان موشکی خود هستند و به زودی اقدامات غافلگیرکنندهای برای متجاوزان رونمایی خواهیم کرد»
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: «وارد مرحله جدیدی شدهایم و محور مقاومت زمام امور را در منطقه به دست گرفته است و آمریکاییها از تجاوزات خود به یمن پشیمان خواهند شد و بازنده نبرد خواهند بود.»
عضو ارشد جنبش انصارالله تاکید کرد که ما قادر به مقابله با آمریکاییها هستیم و یمن قوانین درگیری را تعریف میکند و از عبور ناوهای آمریکایی و اسرائیلی جلوگیری خواهیم کرد.
وی افزود: در عملیات پیشین ارتش یمن به ناو جنگی آمریکایی در دریای سرخ به ناو آمریکایی خسارت سنگینی وارد شد و به اذعان آمریکاییها دو تن از نیروهای آن جان باختند.
حملههای متجاوزان آمریکایی و انگلیسی به مواضع یمن در شرایطی صورت میگیرد که طرح واشنگتن برای ایجاد ائتلاف دریایی ضد یمن با هدف حمایت از رژیم صهیونیستی قبل از اینکه اجرا شود شکست خورد.
انصارالله همچنین تأکید کرده است که تجاوز آمریکا و انگلیس هرگز مانع ادامه حمایت یمن از ملت فلسطین نخواهد شد. این تجاوز هرگز بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند و کشورهای متجاوز باید مسئولیت تمام عواقب آن را بهعهده بگیرند.
«مهدی المشاط» رئیس شورایعالی سیاسی یمن نیز به آمریکا و انگلیس هشدار داد که بهای سنگینی برای تجاوزاتشان به یمن پرداخت خواهند کرد و این حقیقت را که «یمن گورستان متجاوزان است»، درک خواهند کرد و عملیاتهای یمن ضد کشتیهای اسرائیلی و کشتیهایی که مقصد آنها فلسطین اشغالی است تا زمان توقف تجاوزات علیه غزه ادامه خواهد داشت.
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