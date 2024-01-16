روز سرنوشت ساز مدافع گلزن تیم ملی ایران فرا رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی پر گل چهار بر یک مقابل فلسطین در نخستین بازی خود در گروه C جام رسیدگی به وضعیت خلیل‌زاده را در دستور کار پزشکان ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا گام محکمی را برای صعود از مرحله گروهی برداشت.

این تیم در حالی به پیروزی رسید که شجاع خلیل زاده زننده گل دوم ملی پوشان در دقیقه ۴۴ و به دلیل مصدومیت از زمین مسابقه خارج شد تا مجید حسینی جای او را در قلب دفاع کنار محمدحسین کنعانی‌زادگان بگیرد.

بررسی‌های اولیه تیم پزشکی خبر از مصدومیت خلیل زاده از ناحیه مچ پا داشت. او برای جلوگیری از فشار مضاعف روی پای مصدومیت از انجام تمرین ریکاوری روز دوشنبه معاف شد تا به استراحت پرداخته و درمان روی پای او آغاز شود.

علیرضا شهاب در گفت و گو با خبرنگار اعزامی مهر رسیدگی به وضعیت مدافع مصدوم این تیم را در دستور کار کادر پزشکی دانست اما همچنان تعیین تکلیف درباره بازگشت او به تمرینات گروهی به عصر امروز موکول شده است تا وضعیت او برای تمرین با تیم مشخص شود.

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران بهتر از هر شخص دیگری می‌داند فشردگی رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا برای تیمی که ادعای قهرمانی را در سر می‌پروراند نیازمند مراقبت از بازیکنانش دارد.

حضور سامان فلاح، مجید حسینی و حتی روزبه چشمی به عنوان جانشین‌های مدافعان مرکزی خبر خوشی برای کادر فنی تیم ملی ایران است اما قطعا خلیل زاده مهره‌ای تأثیرگذار برای تیمی است که با وجود گلزنی در دفاع نیاز به ثبات در خط دفاعی دارد.

حال باید دید خلیل زاده در تمرین امروز خواهد توانست پا به پای هم تیمی‌هایش تمرین کند یا در بازی با هنگ کنگ استراحت خواهد کرد تا حسینی جانشین او شود.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ ساعت ۲۱ روز جمعه ۲۹ دی ماه در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه برگزار می‌شود.