وضعیت بحرانی روستاهای صوفیان در شبستر

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت سه روز از بارش شدید برف در بخش صوفیان و منطقه رودقات، هنوز راه‌های مواصلاتی هشت روستای ورکش، لار، تازه کند، چراغلو، آلوچه ملک، موجنبار، سار، منور و کهل بسته بوده و شرایط زندگی برای اهالی این روستاها سخت شده است.

یاشار سلطانی مدیر گروه جهادی شهید سلیمانی که در منطقه رودقات فعالیت می‌کند در گفت و گو با خبرنگار مهر با تایید این موضوع گفت: مردم با مشکل کمبود نان و برخی مایحتاج عمومی مواجه هستند. خانه بهداشت روستا بسته است و مدارس نیز چند روزی است تعطیل هستند.

وی گفت: هشت روستا زیر برف مدفون شده و راه دسترسی آنها نیز مسدود است. بعداز گذشت سه روز از بارش برف راهداری اعلام می‌کند که تجهیزات لازم برای بازگشایی راه روستاها را نداریم. متاسفانه مردم با مشکلات متعددی روبه رو هستند. برخی از خانواده‌ها بیمار بدحال دارند ولی امکان رساندن بیمارشان به شهر و مرکز درمانی را ندارند.