به گزارش خبرنگار مهر، میر سامان پیشوایی صبح امروز در همایش بهره وری در علوم‌ و تحقیقات که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد گفت: مهمترین دغدعه نخبگان پیشرفت انقلاب است. مهمترین موضوع در حال حاضر رشد اقتصادی است اگر بخواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم ، هیج راهی جز بهره وری نداریم.

وی ادامه داد: آنچه که کشورهای پیشرفته بر آن تمرکز کرده اند ارتقا بهره وری است. مهمترین ریشه بهره وری توسعه نوآوری و فناوری است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال هستند و ثمره آن باید بهره وری باشد. مهمترین چیزی که نظام آموزش عالی باید پاسخگو باشد مقدار رشد اقتصادی است که توانسته از بهره وری ایجاد کند.

رییس سازمان ملی بهره وری ادامه داد: اگر فقط از طریق توسعه فناوری بتوانیم کوره های کشور را با کوره های جدید جایگزین‌کنیم ۱۰ درصد در گاز کشور صرفه جویی می شود.

وی افزود: علم و فناوری می‌تواند اقتدار برای کشور ایجاد کند امروز برنامه ای رونمایی می شود که یک محور دارد، محور برنامه امروز این است که از توانمندی علمی برای کشور اقتدار ایجاد کنیم.

پیشوایی ادامه داد: امروز انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه معین را داریم که به صورت ‌نمادین ۵ دانشگاه اصلی کشور با ۵ دستگاه تفاهم‌نامه معین بهره وری امضا می کنند و از نظر بهره‌وری دستگاه‌ها را پوشش می دهند.

وی افزود: در سطح استان ها هم دانشگاه های معین در ۹ استان تفاهم نامه همکاری با استان ها دارند.