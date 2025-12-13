  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۶

تداوم فعالیت سامانه بارشی در هرمزگان

بندرعباس-کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز و فردا آسمان هرمزگان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز و فردا آسمان هرمزگان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود. این پدیده سبب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن سیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خواهد شد.

حمزه نژاد افزود: دریا نیز به ویژه از ساعات بعدازظهر با افزایش سرعت بادهای شمال غربی نسبتاً مواج است.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد و شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از روز دوشنبه مجدداً سامانه بارشی دیگری استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد که بارش بیشتری نسبت به سامانه فعلی دارد و تا روز چهارشنبه سبب ناپایداری جوی و دریایی در استان می‌شود.

حمزه نژاد افزود: از روز پنجشنبه ۲۷ آذر تا شنبه هفته آینده ۲۹ آذر، موج بارشی سومی در جنوب کشور و استان فعالیت خواهد کرد.

وی گفت: با توجه به حجم قابل ملاحظه بارش‌ها از اواسط هفته در جنوب کشور و احتمال تاثیرپذیری سیلاب علاوه بر استان از استان‌های همجوار توصیه می‌شود تمهیدات ویژه در این خصوص صورت پذیرد.

به لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه همچنین افزایش رطوبت نسبی و افزایش دمای کمینه پیش بینی می‌شود.

    • زهرا IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      20 6
      پاسخ
      مدرسه تعطیل است
      • رسول IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        3 0
        زهرا خانم عزیز برو مدرسه که بی سواد میشی با این شرایط مجازی
    • IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      4 0
      پاسخ
      باران بیاد

