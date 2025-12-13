طرح قرآنی زندگی مأموریت امروز جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین حقانی بعد از ظهر شنبه در دوره توانمندسازی کارمندان این سازمان در قزوین، با اشاره به اهمیت طرح قرآنی زندگی گفت: زندگی دینی و فرهنگی ما ریشه در قرآن دارد و باید از سطح خواص به عموم جامعه منتقل شود.
مدیرکل استانهای سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: این طرح مأموریتی است که رهبر معظم انقلاب سه سال است بر آن تأکید دارند و اکنون باید موج جدیدی از فعالیتها در این حوزه آغاز شود.
وی با بیان اینکه کارهای تبلیغی اگرچه کوچک به نظر میرسند، اما اثر بزرگ دارند، عنوان کرد: ویژگی مهم این فعالیتها، سهل بودن و امکان مشارکت عمومی است. هر فردی میتواند در جایگاه خود سفیری برای نشر ارزشهای قرآنی باشد؛ از دانشآموز و معلم گرفته تا هر کسی که توانایی انتقال پیام دارد.
حقانی با اشاره به نقش آمار و ارقام در ارزیابی عملکرد استانها تصریح کرد: هدف ما رقابت میان استانها نیست، بلکه هر استان باید با خودش مقایسه شود. با این حال، عدد و رقم اهمیت دارد زیرا میتواند قدرت جریان حزبالله را در برابر جنگ تبلیغاتی دشمن نشان دهد.
مدیرکل استانهای سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: طرح زندگی ریشه در آیات قرآن دارد؛ آنجا که خداوند میفرماید فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً (نحل/۹۷). این آیه نشان میدهد که حیات پاک و معنوی هدف اصلی فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی است. ما باید این سبک زندگی را در عرصههای اجتماعی و فرهنگی جاری سازیم.
وی تأکید کرد: همه نهادهای فرهنگی و تبلیغی باید همافزایی داشته باشند و مرزبندیهای سازمانی نباید مانع کار مشترک شود. مأموریت ما ایجاد حیات طیبه در جامعه ایرانی است و انشاءالله از اول رجب موج جدیدی از این طرح آغاز خواهد شد.
