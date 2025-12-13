مقدم : ۹۳ هزار واحد روستایی در آذربایجان‌ غربی مقاوم سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مقدم روز شنبه در دیدار با سلام ستوده نماینده مردم شهرستان مهاباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با تعریف نقشه راه بنیاد مسکن در شهرستان مهاباد بر موضوعاتی چون طرح هادی، مسکن شهری و مسکن روستایی اشاره کرد و افزود: بنیاد مسکن با تمام توان به دنبال محرومیت زدایی در مناطق مختلف استانی است و از این رو در حوزه مسکن به دنبال مقاوم سازی و ارتقا سطح مقاوم سازی ساختمان‌ها در مقابل بلایای طبیعی است.

وی در خصوص مقاوم سازی روستایی نیز گفت: از ابتدا تاکنون ۱۳۰ هزار و ۷۳۶ متقاضی به بانک معرفی شده که بیش از ۱۲۱ هزار از آن به قرارداد بانکی تبدیل شد و تاکنون ۱۰۳ هزار و ۵۴۱ واحد منجر به پایان کار شده و از این تعداد ۹۳ هزار و ۴۲۱ واحد روستایی مقاوم سازی شده اند که در نهایت نشان از آمار ۳۷ درصدی مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی استان است.

ستوده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن خواستار توجه ویژه به شهرستان مهاباد شد و گفت: مهاباد یکی شهرهای نیاز به توسعه جنوب استان است که مردم پویای آن نیز در طرح‌های بنیاد مسکن بسیار فعال هستند در مشارکت استقبال می‌کنند که ما نیز در کنار این مردم آماده همکاری جهت ارتقا شاخص‌های طرح هادی و مقاوم سازی مسکن روستایی هستیم.