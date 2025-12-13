شیرپنجه: شکارچیان غیرمجاز در پارک ملی دریاچه ارومیه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شیرپنجه افزود: مأموران یگان حفاظت در پی گشت و کنترل مناطق حساس پارک، متخلفان را شناسایی، تعقیب و در نهایت بازداشت کردند.
رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه اظهار کرد: پرندگان شکار شده و ادوات تخلف ضبط و پرونده قضائی برای متهمان تشکیل شده است.
وی تأکید کرد: برخورد با هرگونه شکار غیرمجاز در پارک ملی دریاچه ارومیه با قاطعیت ادامه خواهد داشت و یگان حفاظت به صورت مستمر مناطق حساس را زیر پوشش قرار میدهد تا از تهدیدات علیه حیاتوحش جلوگیری شود.
دستگیری شکارچیان متخلف در سد حسنلوی نقده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده از دستگیری دو شکارچی متخلف در محدوده سد حسنلو توسط یگان حفاظت شهرستان خبر داد.
اکبر قائمی گفت: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر حضور افراد مشکوک در اطراف سد حسنلو، مأموران یگان حفاظت برای بررسی موضوع به منطقه اعزام شدند.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی میدانی، با اجرای عملیات کمین موفق به دستگیری متخلفان شدند و از آنان دو قبضه اسلحه شکاری تهپر، سه قطعه چنگر و یک قطعه اردک کشف و ضبط شد.
وی تأکید کرد: مشارکت شهروندان در حفاظت از حیاتوحش و محیطزیست اهمیت بالایی دارد و مردم میتوانند گزارشهای خود درباره تخلفات صید و شکار یا خرید و فروش غیرمجاز گونههای وحشی را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش کنند.
کشف و جمعآوری تورهای صیادی غیرمجاز از زرینهرود شاهیندژ
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان شاهیندژ از کشف و جمعآوری تورهای صیادی غیرمجاز از رودخانه زرینهرود در جریان گشت و کنترل شبانه مأموران یگان حفاظت این اداره خبر داد.
جواداصلانی در این راستا با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیطزیست شهرستان شاهیندژ در جریان گشت و کنترل شبانه، با چند نفر صیاد غیرمجاز که اقدام به پهنکردن تور در داخل رودخانه زرینهرود کرده بودند، برخورد کردند که متخلفان با مشاهده مأموران و با سوءاستفاده از تاریکی شب و توپوگرافی منطقه، از محل متواری شدند.
وی افزود: پس از بررسیهای انجامشده، از محل صید غیرمجاز، تعداد ۲ رشته تور دامی و تعدادی ماهی رودخانهای کشف و جمعآوری شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان شاهیندژ با تأکید بر اینکه در سال جاری هیچگونه مجوز یا پروانه صید و شکار از سوی سازمان حفاظت محیطزیست صادر نشده است، از شهروندان و دوستداران محیطزیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق شماره تلفن گویای ۱۵۴۰ گزارش دهند.
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در باروق
سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان باروق گفت: یک گروه پنجنفره شکارچیان غیرمجاز در مناطق کوهستانی بخش نختالو شناسایی و با همکاری فرماندهی و عوامل یگان امداد شهرستان باروق دستگیر شدند.
مهدی چهاردولی دراین زمینه گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر ورود شکارچیان به مناطق کوهستانی، مأموران یگان حفاظت با حضور بهموقع و انجام بررسیهای میدانی موفق به شناسایی و دستگیری متخلفان شدند.
وی افزود: در بازرسی از خودروی متخلفان، لاشه یک سر خرگوش، سه قطعه کبک، یک قطعه بلدرچین، سه قبضه سلاح شکاری مجاز، یک قبضه سلاح دارای مجوز نگهداری در منزل، بیش از ۱۰۰ عدد فشنگ شکاری و سایر ادوات مرتبط کشف و ضبط شد.
چهاردولی تصریح کرد: پس از دستگیری، با اخذ دستور قضائی، سلاحها و خودروی تویوتا هایلوکس متخلفان توقیف و پرونده برای طی مراحل قانونی به دادگستری ارجاع خواهد شد.
