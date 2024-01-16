مردم دارندگان سلاح غیرمجاز را معرفی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کشفیات هشتمین مرحله طرح رعد در استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: طبق قانون حمل، فروش و استفاده از سلاح جرم است مگر مجوز داشته باشند، انتظار همکاری مضاعف مردم برای اطلاع رسانی دارندگان سلاح غیرمجاز را همچنان خواستاریم؛ سلاح غیرمجاز خودش مبدأ یک سری جرم‌ها است و از دارندگان سلاح غیرمجاز می‌خواهیم خودشان سلاح را به نیروهای مسلح تحویل دهند چرا که اگر ما کشف کنیم، جرم بوده و حتماً برخورد خواهیم کرد.

سردار رضایی گفت: در چهاردهم آذر ماه سال ۱۴۰۲ سرباز وظیفه اهل سنت "عارف هوتی" در محل دکه بازار شهرستان چابهار در حال انجام وظیفه بود که توسط ۲ نفر شرور مسلح به صورت ناجوانمردانه مورد حمله قرار گرفته و به شهادت می‌رسد که با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس ۲ نفر عامل اصلی شناسایی و در هفته گذشته در عملیاتی مقتدرانه دستگیر می‌شوند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس در یک عملیات منسجم و ضربتی در شهرستان زاهدان موفق شدند در روز گذشته ۲ نفر از سارقان مسلح بانک سپه شعبه شهید شوشتری را در یکی از محلات شهرستان زاهدان با تلاش‌های شبانه روزی و اقدامات اطلاعاتی شناسایی و با شگردهای خاص پلیسی دستگیر کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اینکه تکاوران پلیس در یک عملیات منسجم و ضربتی در شهرستان چابهار موفق شدند در روز گذشته اعضای باند ۴ نفره سارقان مسلح را در یکی از محلات چابهار شناسایی و دستگیر کنند، گفت: مأموران انتظامی در بازرسی از مخفیگاه آنان ۲ قبضه سلاح کلت کمری همراه با مهمات مربوطه و یک دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه موتورسیکلت را کشف کردند.