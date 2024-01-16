تبیین برای مردم تاکید مکتب توحیدی برای امت تمدن ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی صبح سه شنبه در نشست رسالت زینبی در جنگ روایتها که با حضور بانوان فرهنگی و رسانهای گیلان برگزار شد، اظهار کرد: رسانه و روایتگری به عنوان یکی از موضوعاتی است که جبهه حق برای خنثی سازی توطئههای شوم دشمن همچون حضرت زینب (س) در پیش بگیرد.
وی با اشاره به نقش حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا افزود: امت صاحب رسالت و امت تمدن ساز در عرصه روایت حقیقت، پیشتاز خواهد بود تا خنثی ساز توطئههای رسانهای دشمن باشد.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه توجه اهل ایمان به حضور در جنگ روایتها و رسانهها است، افزود: جهاد تبیین فوری ضروری و قطعی است و این ضرورت در قالب «تبیین برای مردم» در قرآن تاکید شده است.
مهدوی با بیان اینکه حضرت زینب (س) در جنگ روایتها، یزید را مستاصل کرده و حقیقت واقعه کربلا را در تاریخ ثبت کرد، گفت: امروز دشمن در جنگ نظامی شکست خوردهاند و اگر زینبهای امروز جامعه فعالیت کنند به اندازه جنگ سخت میتوان دشمن را به ستوه بیاوریم.
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