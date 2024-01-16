به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، نشست هم‌اندیشی در راستای ماموریت ویژه دو دانشگاه برای تدوین دستورالعمل تعیین شرح وظایف و نقش حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، بین‌الملل و فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی درخصوص دانشجویان غیرایرانی امروز سه‌شنبه ۲۶ دی ماه در تالار پروفسور مرندیان تشکیل شد.

دکتر شاهین شادنیا معاون اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در این نشست ضمن بیان سخنانی بر ضرورت مشخص شدن مسؤولیت حوزه‌های مختلف درخصوص دانشجویان غیرایرانی تاکید کرد.

به گفته وی باید تعیین شود که امور مختلف مربوط به دانشجویان خارجی از جمله تعیین ظرفیت پذیرش، تعیین شهریه، فرایند جذب دانشجو، فرایند ثبت نام، امور رفاهی، امور پژوهشی، ارایه خدمات آموزشی ، ساختار اداری و اجرایی و صدور مدارک فارغ‌التحصیلی از طریق کدام حوزه( بین الملل یا آموزشی) انجام پذیرد.

شادنیا همچنین تشکیل کمیته‌هایی با حضور مسؤولان مربوطه (رییس و معاون آموزشی دانشکده، معاونت بین الملل و آموزشی دانشگاه) را ضروری برشمرد و پیشنهاد داد که ظرفیت پذیرش دانشجویان غیرایرانی به صورت شفاف از سوی وزارت بهداشت اعلام شود. همچنین توزیع بودجه براساس سرانه دانشجویی صورت گیرد.

دکتر فهیمه سهیلی پور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز ضمن بیان سخنانی به تاثیر کیفیت اجرای کار بر روی اعتبار بین المللی دانشگاه‌ها اشاره و تاکید کرد: همه ذی‌نفعان باید در تعیین ظرفیت، نقش داشته باشند و کمیته ای از مسؤولان آموزشی و بین الملل و دانشکده مربوطه در این حوزه تشکیل شود.

دکتر بابک شریف کاشانی معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز درخصوص فرایند پذیرش دانشجو در دانشگاه، زیرساخت های آموزشی، مدارک فارغ التحصیلی و نحوه توزیع اعتبار و بودجه بخش‌‎های مختلف توضیحاتی ارایه کرد.

در ادامه نشست اعضای حاضر ضمن بحث و بررسی درخصوص چالشها و مسایل موجود در فرایند جذب دانشجویان غیرایرانی در حوزه های مختلف به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند و بر یکپارچه سازی این فرایند تاکید کردند.

بررسی نقاط مبهم آیین نامه‌های موجود و تدوین یا بازنگری شیوه نامه اجرایی جذب دانشجویان خارجی، نحوه توزیع بودجه به حوزه‌های مربوطه، رفع ابهامات موجود درخصوص انجام مکاتبات و امور اجرایی دانشجویان خارجی، مسؤول تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان غیرایرانی از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

در خاتمه این نشست پس از بحث و تبادل نظر اعضا مقرر شد طرفین به بررسی ابهامات آیین نامه‌های موجود پرداخته و پیشنهادها و راهکارهای خود درخصوص نحوه توزیع دانشجو، محل آموزشی و زیرساخت‌های آموزشی، صدور مدارک فارغ‌التحصیلی دانشجویان خارجی را در نشست آتی ارایه دهند.