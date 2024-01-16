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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۴۶

سردار شرفی خبر داد؛

دست دوستی پلیس برای ارتقای امنیت و احساس امنیت

دست دوستی پلیس برای ارتقای امنیت و احساس امنیت

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا با اشاره به توطئه های گسترده دشمنان بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: ما دست دوستی و رفاقت با سران طوایف می‌دهیم تا امنیت را در جامعه ارتقاء دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی در نشست صمیمی با گروه‌های مختلف در شهر شیراز، ضمن تأکید بر تعامل و همکاری پلیس و سران طوایف، اظهار داشت: ما دست دوستی و رفاقت به شما می‌دهیم تا امنیت و احساس امنیت را در جامعه ارتقا دهیم.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران به برکت امام خمینی (ره) به پیروزی رسید و از آن زمان منافع نظام سلطه به خطر افتاد و امروز می‌خواهند به هر نحو ممکن منافع از دست رفته خود را برگردانند.

سردار شرفی گفت: در این راستا دشمنان این مرزوبوم با راه اندازی جنگ نرم و جنگ‌های ترکیبی و شناختی سعی می‌کنند به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آسیب وارد سازند، ولی به مانند همیشه ناکام می‌مانند.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا با اشاره به نزدیک بودن به زمان انتخابات، اظهار داشت: در مقطع فعلی هم دشمنان بر علیه نظام انقلاب اسلامی توطئه می‌کنند و به گونه‌ای فضا را آلوده می‌سازند تا به نقشه‌های شوم خود دست یابند.

وی سران طوایف و افراد ذی نفوذ را محبوب قلب دیگران و دارای جایگاه والایی در جامعه دانست و گفت: در مقطع کنونی وظیفه این است که همگان را به مشارکت و حضور گسترده در انتخابات دعوت کنیم.

سردار شرفی تصریح کرد: با وجود همه دشمنی‌ها بر علیه نظام انقلاب اسلامی، عزت جمهوری اسلامی ایران روز به روز بیشتر می‌شود.

کد مطلب 5996383

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