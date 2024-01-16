به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: در دیدار با «چو سون هوی» (Choe Son Hui) وزیر امور خارجه کره شمالی، طرفین نتایج اولیه اجرای توافقات نشست پوتین و کیم جونگ اون را جمع بندی خواهند کرد.

وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: ما به طور اساسی در مورد گسترش بیشتر همکاری ها با پیونگ یانگ گفتگو خواهیم کرد. در نشست با وزیر امور خارجه کره شمالی درباره وضعیت شبه جزیره کره گفتگو می کنیم.

سرگئی لاوروف اضافه کرد: سیاست آمریکا برای ایجاد تهدید علیه امنیت کره شمالی به حل مشکلات منطقه کمکی نمی کند.

این در حالیست که وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه هفته جاری با صدور بیانیه ای اعلام کرد: یک هیات از کره شمالی برای دیدار و گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به مسکو سفر می کند.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم در این ارتباط گفت که انتظار می رود یک هیات از کره شمالی به روسیه سفر کند و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم قرار است با این هیات دیدار و مذاکره داشته باشد.