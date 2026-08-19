بازگشت بانک شهر به لیگ برتر کشتی/ حضور ۵ تیم قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی قرار است از شهریورماه آغاز شود. کشتی ایران در مهر و آبان ماه روزهای شلوغی پیش رو دارد. مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ناگویا از ۸ تا ۱۱ مهرماه برگزار می‌شود و امسال برخلاف دوره‌های گذشته، مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ناگویا پیش از رقابت‌های قهرمانی جهان برگزار خواهد شد و ملی‌پوشان کمتر از یک ماه بعد، از ۲ تا ۱۰ آبان باید در مسابقات جهانی به میدان بروند. قرعه‌کشی مسابقات لیگ کشتی هم در دهه اول شهریورماه برگزار خواهد شد.

در حال حاضر استقلال، قهرمان فصل گذشته، با همان کادر قبلی و این بار به نام قم در لیگ امسال حضور دارد. همچنین تیم کشتی فرنگی سپاهان اصفهان با سرمربیگری طالب نعمت‌پور، نفت و گاز زاگرس که در سال‌های اخیر از مدعیان لیگ فرنگی بوده و دانشگاه آزاد نیز حضورشان در این رقابت‌ها قطعی شده است. بانک شهر هم به جمع این تیم‌های لیگ برتری اضافه شده است. پیش از این قرار بود بانک شهر در لیگ کشتی فرنگی تیمداری کند و حتی صحبت‌هایی با محسن سوریان برای حضور در این تیم انجام شده بود، اما این تیم به یکباره با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ از حضور در لیگ کشتی فرنگی انصراف داد. مسائل مالی نیز دلیل این انصراف اعلام شد.

با این حال حمید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حضور بانک شهر در لیگ برتر کشتی فرنگی گفته بود:«بانک شهر در کشتی فرنگی قصد تیمداری داشت اما چند روز پیش نامه انصراف به دست ما رسید. ما قبلاً با مدیریت بانک شهر صحبت کرده بودیم و آنها مجاب شده بودند که در مسابقات حضور پیدا کنند، اما موضوعات مختلف که بیشتر مسائل بودجه‌ای بود باعث شد فعلاً نامه انصراف خود را به ما بدهند. با این حال، من اعلام کردم که حداقل تا پایان ماه باید وضعیت خود را مشخص کنند.»

رایزنی‌ها سازمان لیگ برای بازگشت بانک شهر در لیگ کشتی فرنگی جواب داد و بار دیگر بانک شهر برای تیم‌داری در لیگ برتر فرنگی تزغیب شد و آنها آمادگی خود را برای حضور در این مسابقات اعلام کردند. این اولین بار است که بانک شهر در لیگ کشتی فرنگی حضور خواهد داشت. این تیم در چند سال اخیر پای ثابت لیگ برتر کشتی آزاد بوده و سال گذشته هم با مربیگری رضا یزدانی در لیگ کشتی آزاد به عنوان قهرمانی رسیدند.

با اعلام سازمان لیگ کشتی قرار است مسابقات لیگ در هر دو رشته آزاد و فرنگی هفته پایانی شهریور استارت زده شود و مسابقات در هر دو رشته به صورت رفت و برگشتی خواهد بود.