مفقود شدن سه کوهنورد در برف و کولاک سراب

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید منجم با اعلام این خبر گفت: ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۵ دیماه، گزارش مفقودی سه کوهنورد به مرکز ۱۱۲ اعلام شد، آنها که از دامنههای مشرف به حوزه اردبیل صعود کرده بودند به دلیل شدت برف و کولاک، راه بازگشت خود را گم کردند.
وی ادامه داد: بلافاصله سه تیم جستوجو و نجات جمعیت هلالاحمر شهرستان سراب و هیئت کوهنوردی این شهرستان به منطقه شیر مردان سراب که آخرین نقطه اعلامیکوهنوردان بوده اعزام شدند.
وی افزود: از امروز همچنین سه گروه امداد و نجات کوهستان از تبریز نیز به این تیمها اضافه شدند که این گروهها شامل گروه جستوجو و نجات در بهمن، گروه پهپادی و امداد کوهستان هستند.
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