داماد اصفهانی به قتل مادرزن اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تُرکیان اظهارداشت: اواخر تیر ماه امسال یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته و از درگیری خانوادگی در منزلی خبر می‌دهد که بلافاصله مأموران کلانتری ۱۲ در محل حضور یافته و متوجه می‌شوند خانمی ۶۱ ساله بر اثر درگیری با داماد خود بیهوش شده و فوری به وسیله نیروهای امدادی به بیمارستان انتقال و تحت مداوا قرار گرفته و همان روز با دستور مقام قضائی داماد خانواده دستگیر و به بازداشتگاه منتقل می‌شود.

وی افزود: مادر زن متهم چند روز بعد از اینکه به هوش آمده و سلامتی خود را به دست می‌آورد از بیمارسان مرخص شده و چون مدرکی علیه داماد خانواده وجود نداشت وی نیز با حکم دستگاه قضائی آزاد می‌شود تا اینکه ۴۰ روز بعد این خانم به علت سر درد شدید به بیمارستان مراجعه و بعد از چند روز بستری فوت می‌کند و تقریباً دو ماه و اندی بعد نتیجه بررسی‌های پزشکی قانونی واصل و مشخص می‌شود علت فوت این زن ضربه‌ای بوده که در روز درگیری به سر او وارد شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اضافه کرد: با اعلام گزارش علت فوت از سوی پزشکی قانونی پرونده قتل این زن در اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان اصفهان تشکیل و کارآگاهان پس از اخذ دستور مرجع قضائی مجدد به سراغ داماد خانواده رفته و او را دستگیر می‌کنند.

سرهنگ تُرکیان با بیان اینکه متهم این بار وقتی با مدارک و مستندات پلیس مواجه می‌شود به جرم خود اقرار و عنوان کرد: روز درگیری پس از اینکه جر و بحث بین ما بالا گرفت من سر مادر همسرم را به زمین زدم که بعد از آن بیهوش شد و من هم از ترس اینکه برایم دردسر درست نشود این موضوع را پنهان کرده و گفتم به خاطر بالا رفتن فشار خونش سکته کرده است اما بعداً متوجه شدم مادر زنم بر اثر ضربه‌ای که توسط من به سرش وارد کردم فوت شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: با تکمیل شدن تحقیقات و اعتراف صریح متهم به قتل مادر زن خود وی به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شده و با حکم قاضی روانه زندان شد.