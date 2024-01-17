پیش بینی وزش باد و بارش باران در برخی نقاط کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، از اواخر امروز و روز پنجشنبه (۲۷ و ۲۸ دی) در استان‌های ساحلی خزر بارندگی و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از اواخر پنجشنبه و روز جمعه (۲۸ و۲۹ دی) در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در ارتفاعات کرمان بارش برف پیش‌بینی شده است.

از بعد از ظهر یکشنبه آینده نیز با نفوذ جریانات شمالی، در گیلان و غرب مازندران بارش خواهیم داشت. در سایر مناطق کشور طی پنج روز آینده جو آرام خواهد بود.

همچنین امروز آسمان تهران کمی ابری و به‌تدریج افزایش ابر و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۱۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۲۸ دی) نیمه‌ابری و گاهی ابری و وزش باد، اواخر وقت کاهش ابر و در بعضی ساعت‌ها غبار رقیق با حداقل دمای ۶ و حداکثر دمای ۱۳ درجه سانتیگراد و در روز جمعه (۲۹ دی) صاف، در بعضی ساعت‌ها غبار محلی، در شب قسمتی ابری با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام کارشناسان طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۲۶ و ۲۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکُرد با دمای منفی ۶ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.