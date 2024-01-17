قاتل سرایدار خانه ای در شمال شهر تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولی پور گودرزی گفت: ابتدای آبان ماه سال جاری با دریافت شکایتی مبنی بر فقدان مردی ۴۵ ساله تبعه افغانستان به پلیس، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان از این داشت: برادر فقدانی که پس از چند ماه بی خبری از برادرش از کشور افغانستان به ایران عزیمت و گزارش گم شدن برادرش را به کارآگاهان اعلام کرده است.

این مقام ارشد انتظامی ابراز داشت: همچنین شاکی اظهار داشت، چند ماه گذشته برادرش به همراه برادر زاده‌اش برای کار به ایران مهاجرت کرده‌اند ولی پس از مدتی دیگر از برادرم خبری نشد و به تماس‌های تلفنی‌ام جواب نداد.

این مقام انتظامی در ادامه تصریح کرد: کارآگاهان با توجه به حساسیت موضوع سریعاً با استفاده از روش‌های اطلاعاتی محل سکونت و تردد برادرزاده مرد فقدانی را شناسایی کرده و به اداره چهارم پلیس آگاهی دعوت کردند.

وی در تحقیقات اولیه گفت، به همراه عمویش در تهران سرایدار یک خانه در شمال تهران بودند و عمویش برای انجام یکسری امور شخصی از شهر خارج شد و دیگر خبری از وی ندارد.

سردار ولی پور گودرزی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات میدانی و اطلاعاتی گسترده در سطح شهر تهران و سرنخ‌هایی که به دست آوردند دریافتند که فقدانی هرگز از شهر خارج نشده و اظهارات برادرزاده وی کذب است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه بیان داشت: کارآگاهان با توجه به اظهارات ضد و نقیض برادرزاده فقدانی طی بازجویی‌های پلیسی از وی نهایتاً او ناگزیر لب به اعتراف گشود و اعلام داشت که چهار ماه پیش از منزل صاحب کارم در شمال شهر تهران مقادیر زیادی وجه نقد و طلا از گاوصندوق سرقت کردم و از آنجا متواری شدم سپس صاحب کارم عمویم را گروگان گرفت و گفت تا پول را نیاوری عمویت را زنده نمی‌گذارم و من از آنجایی که ترسیده بودم متواری شدم و دیگر خبری از عمویم و صاحب کارم نشد.

سردار ولی پور گودرزی در ادامه عنوان کرد: کارآگاهان با توجه به اظهارات متهم اول سریعاً با استفاده از روش‌های اطلاعاتی صاحب کار منزلی که فرد فقدانی در آنجا کار می‌کرد را شناسایی و طی یک عملیات وی را دستگیر و به اداره چهارم منتقل کردند. وی در بازجویی اولیه منکر حقایق شد، اما در ادامه با توجه به مواجهه حضوری با برادرزاده فرد فقدانی لب به اعتراف گشود و اقرار داشت که من فرد فقدانی و برادرزاده‌اش را برای کار در منزل خودم راه دادم و آنها از اعتماد من سوءاستفاده کردند و مقادیری طلا و وجه نقد را از گاوصندوق منزلم به سرقت بردند. از این رو برای اینکه پولم را به دست بیاورم یکی از آنها را نگه داشتم و برادرزاده‌اش را تهدید کردم تا زمانی که پولم را نیاوری عمویش را آزاد نمی‌کنم. بعد از گذشت چند ماه که خبری از او نشد فرد فقدانی را به یکی از بیابان‌های حومه تهران برده و وی را به قتل رساندم.

وی در ادامه متذکر شد: کارآگاهان با توجه به اظهارات متهم سریعاً اکیپی را به محل وقوع قتل اعزام کردند و در آنجا با راهنمایی متهم جسد فرد فقدانی را شناسایی و در تن پیمایی آثار ضربه جسم سخت به سر مقتول را مشاهده کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان خاطر نشان کرد: متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضائی، متهم اول به دلیل سرقت و متهم دوم به دلیل قتل عمدی به زندان منتقل شدند.