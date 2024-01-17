سفرهای بین شهری برای معلولان نیم بها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی علمی و کاربردی سازمان بهزیستی با شرکای کاری تولید کننده و بهره بردار از تجهیزات توان بخشی دانش بنیان، با حضور شرکای اجتماعی و مدیران شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد.

علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی در این دیدار گفت: نظام دانش بنیانی که امروز در مورد آن صحبت می‌کنیم، بیش از سه دهه است که در حال تلاش و ارتقاست و این اقدام شما و هم افزایی این اجزای نوآور در سازمان بهزیستی می‌تواند نتایج پیش برنده و تحولی را برای جامعه هدف سازمان داشته باشد.

وی با اشاره به پوشش انواع معلولیت در سازمان همچون معلولیت‌های جسمی، حسی و حرکتی، ذهنی و… گفت: باید به صورت مداوم در مورد این افراد صحبت شود و هر جلسه‌ای که تشکیل می‌شود، بتوانیم از اجزای نوآور دیگر و شرکت‌های دانش بنیان دیگری بهره مند شویم.

قادری همچنین به اهمیت تجاری سازی این فعالیت‌ها اشاره کرد و گفت: باید اقداماتی همچون تخصیص یارانه و… انجام دهیم تا مردم بتوانند از این تکنولوژی نوین و دانش بنیان استفاده کنند.

وی از نمایندگان شرکت‌های دانش بنیان حاضر در جلسه خواست که حتماً کار تیمی و گروهی انجام دهند و افزود: به صورت یکپارچه عمل کنید و همچنین برای ترسیم نقشه راهی برای پیگیری، کارسازی، پوشش بیمه‌ای و… پروفایل‌های شخصی برای هر یک از افراد دارای معلولیت برای ارائه خدمات حمایتی و… در نظر گرفته شود و از آنان خواست تا نیاز و شأن افراد در نوسازی تجهیزات توانبخشی در اقصی نقاط کشور، در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین از معرفی و ابلاغ شرکت‌های دانش بنیان به استان‌ها برای خرید اختصاصی تجهیزات توانبخشی و تخصیص اعتبار برای خرید ویلچرهای متناسب برای افراد دارای معلولیت تا پایان سال و همچنین تأسیس اولین مرکز خیریه دانش بنیان خبر داد و از شرکت‌های دانش بنیان خواست تا با شبکه سازی و ایجاد یک مرجع کیفی - صنفی رسمی و دریافت مجوز از سازمان بهزیستی، فرایندها را پیش ببرند و یک خانه خلاق و نوآور با دپارتمان‌های مختلف داشته باشند.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: این باور و عزم ملی باید ترکیب یک زیست بوم فناورانه را داشته باشد. و یک تیم سیار متشکل از متخصصین به عنوان یک گروه جهادی فناورانه، مراجعه کنند و در نقاط مختلف نیازها و مشکلات مردم را از نزدیک رصد کنند. شناسایی افراد، پوشش بیمه سلامت و… در لحظه اتفاق بیفتد و این طور نباشد که در فضای ظرفیت سازی اجتماعی که مراجعه می‌کنیم، فردی از خدمات بی بهره بماند.

قادری همچنین به تخصیص ۱۳۵ هزار کارت هوشمند اعتباری با عنوان سما برای حمل و نقل افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در سفرهای دریایی، هوایی و زمینی با همکاری یک بانک خبر داد و گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، افراد دارنده کارت سما با ارائه این کارت می‌توانند از ۵۰ درصد تخفیف هزینه سفر برخوردار شوند.