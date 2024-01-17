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۲۷ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۴۴

رییس صنعت، معدن و تجارت دشتستان:

واحدهای صنفی متخلف دشتستان ۱۴۰ میلیون ریال جریمه شدند

واحدهای صنفی متخلف دشتستان ۱۴۰ میلیون ریال جریمه شدند

بوشهر- رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان از تشکیل پرونده ۱۴۰ میلیون ریالی ۶ واحد صنفی متخلف رستوران و غذای بیرون بر شهر برازجان طی گشت مشترک روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کشتکار چهارشنبه شب در حاشیه گشت مشترک از واحدهای صنفی رستوران و غذا فروشی بیرون بر با حضور اداره صمت و شبکه بهداشت افزود: از بین ۱۲ واحد صنفی بازرسی شده، تعداد ۶ واحد صنفی به عنوان متخلف به ارزش ۱۴۰ میلیون ریال پرونده تشکیل شد و سپس جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شدند.

وی عنوان کرد: واحدهای صنفی در سطح شهرستان دشتستان در قالب گشت‌های مشترک بازرسی یا به صورت بازرسی نوبه‌ای صمت مورد نظارت مستمر قرار می‌گیرند و در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونی انجام می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان از همشهریان خواست، در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی گزارش خود را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ یا سامانه برخط پاسخگویی گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 5997758

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