ادعای انگلیس ازکشته شدن یک بریتانیایی درحمله موشکی ایران به اربیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های عراقی، سفیر انگلیس در بغداد با ادعای کشته شدن یک تبعه انگلیسی در جریان حمله موشکی اخیر ایران به مقر جاسوسی موساد در اربیل عراق مدعی شد که «کرم میخائیل» از اتباع انگلیسی در عراق است.

به گزارش پایگاه خبری شفق نیوز عراق، استفان هیچن، سفیر انگلیس در عراق ادعا کرد که یک تبعه بریتانیایی در حمله موشکی بامداد روز سه‌شنبه ایران به مقر جاسوسی موساد در حومه اربیل واقع در منطقه اقلیم کردستان عراق کشته شده است.

سفیر انگلیس در عراق در توییتی در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام هویت تبعه انگلیسی با نام «کرم میخائیل» مدعی شد که وی در جریان حمله موشکی بامداد روز سه‌شنبه ایران به مقر جاسوسی موساد کشته شده است.

هیچن چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به «خانواده کرم میخائیل تبعه بریتانیایی تسلیت» می‌گوید.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام محل‌های تجمع فرماندهان و عناصر اصلی مرتبط با جنایات اخیر تروریستی کرمان و راسک در سوریه و همچنین مقر جاسوسی رژیم اسرائیل در اقلیم کردستان با موشک‌های بالستیک در بخشی از عملیات موشکی بامداد سه شنبه خبر داد.



منابع خبری بامداد سه‌شنبه از صدای دستکم هفت انفجار پیاپی در نزدیکی فرودگاه اربیل در شمال عراق خبر داده بودند. پیشتر نیز برخی منابع مدعی شده بودند که پایگاه ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا هدف قرار گرفته است.



برخی منابع رسانه‌ای در منطقه کردستان عراق ادعا کردند که کنسولگری جدید آمریکا در اربیل با چندین موشک و راکت هدف قرار گرفته است.