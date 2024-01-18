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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳

سردار قنبری مطرح کرد؛

کاهش ۲ درصدی رشد سرقت در کشور

کاهش ۲ درصدی رشد سرقت در کشور

رییس پلیس آگاهی کشور گفت: امسال نسبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش رشد سرقت در کشور وجود داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری در حاشیه دوازدهمین جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت گفت: خوشبختانه با نگاه ویژه‌ای که در سطح کشور در حوزه مبارزه با سرقت انجام گرفته است در یک اقدام حساب شده و برنامه‌ریزی شده توانستیم از رشد سرقت پیشگیری کنیم و علاوه بر اینکه از روند سرقت جلوگیری شده نیز سیر کاهشی پیدا کرده است.

وی افزود: امسال نسبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش سرقت سرقت در کشور وجود داشته و برنامه پلیس بر این است که تا پایان سال این روند شتاب بیشتری داشته باشد.

رئیس پلیس آگاهی کشور تصریح کرد: سال گذشته رشد سرقت نسبت به سال‌های ماقبل ۱۷ درصد رشد داشت که این عدد به صفر رسید و هم اکنون با ۲ درصد کاهش کار را دنبال می‌کنیم و اقدامات پیشگیرانه، پیش دستانه، اقدامات مبارزه‌ای و مقابله‌ای در نظر گرفته شده است‌.

قنبری خاطرنشان کرد: جغرافیای جرم تحت کنترل پلیس قرار گرفته است و هدف ما این است که در حوزه کنترل مجرمین، مجرمینی که بالقوه در شرف وقوع جرم هستند بتوانیم با اقدام بازدارنده و تحمیل هزینه، از ارتکاب جرم باز بداریم.

کد مطلب 5998019

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