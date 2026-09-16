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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

کلاهبرداری اینستاگرامی از ۸۰ شهروند در شاهرود

کلاهبرداری اینستاگرامی از ۸۰ شهروند در شاهرود

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری فردی خبر داد که با انتشار آگهی قرعه‌کشی خرید خودرو و موتورسیکلت در اینستاگرام، از بیش از ۸۰ شهروند در شهرهای مختلف کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود اظهار کرد: در پی مراجعه چند شهروند به پلیس فتا شاهرود و طرح شکایت، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و موضوع بلافاصله در دستور کار کارشناسان انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی‌های تخصصی پلیس نشان داد فردی با انتشار آگهی شرکت در قرعه‌کشی خرید خودرو و موتورسیکلت در بستر اینستاگرام، با جلب اعتماد کاربران اقدام به کلاهبرداری از بیش از ۸۰ شهروند در شهرهای مختلف کرده است.

شناسایی و دستگیری متهم

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به انجام تحقیقات فنی و تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا، افزود: متهم پس از شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شد.

شائینی از تکمیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی خبر داد و به شهروندان توصیه کرد: از کلیک روی لینک‌های ارسالی از سوی شماره‌ها و حساب‌های ناشناس در پیامک یا شبکه‌های اجتماعی خودداری کرده و اطلاعات بانکی خود را در درگاه‌های پرداخت مشکوک وارد نکنند.

کد مطلب 6949351

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