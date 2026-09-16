کلاهبرداری اینستاگرامی از ۸۰ شهروند در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود اظهار کرد: در پی مراجعه چند شهروند به پلیس فتا شاهرود و طرح شکایت، پروندهای در این زمینه تشکیل و موضوع بلافاصله در دستور کار کارشناسان انتظامی قرار گرفت.
وی ادامه داد: بررسیهای تخصصی پلیس نشان داد فردی با انتشار آگهی شرکت در قرعهکشی خرید خودرو و موتورسیکلت در بستر اینستاگرام، با جلب اعتماد کاربران اقدام به کلاهبرداری از بیش از ۸۰ شهروند در شهرهای مختلف کرده است.
شناسایی و دستگیری متهم
فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به انجام تحقیقات فنی و تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا، افزود: متهم پس از شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شد.
شائینی از تکمیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی خبر داد و به شهروندان توصیه کرد: از کلیک روی لینکهای ارسالی از سوی شمارهها و حسابهای ناشناس در پیامک یا شبکههای اجتماعی خودداری کرده و اطلاعات بانکی خود را در درگاههای پرداخت مشکوک وارد نکنند.
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