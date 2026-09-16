کلاهبرداری اینستاگرامی از ۸۰ شهروند در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود اظهار کرد: در پی مراجعه چند شهروند به پلیس فتا شاهرود و طرح شکایت، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و موضوع بلافاصله در دستور کار کارشناسان انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی‌های تخصصی پلیس نشان داد فردی با انتشار آگهی شرکت در قرعه‌کشی خرید خودرو و موتورسیکلت در بستر اینستاگرام، با جلب اعتماد کاربران اقدام به کلاهبرداری از بیش از ۸۰ شهروند در شهرهای مختلف کرده است.

شناسایی و دستگیری متهم

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به انجام تحقیقات فنی و تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا، افزود: متهم پس از شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شد.

شائینی از تکمیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی خبر داد و به شهروندان توصیه کرد: از کلیک روی لینک‌های ارسالی از سوی شماره‌ها و حساب‌های ناشناس در پیامک یا شبکه‌های اجتماعی خودداری کرده و اطلاعات بانکی خود را در درگاه‌های پرداخت مشکوک وارد نکنند.