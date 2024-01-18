لزوم تأمین گوشت قرمز موردنیاز مردم در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر جمالی نژاد در بازدید از کشتارگاه صنعتی دام گلشن خرمآباد ضمن اینکه از مراحل مختلف کشتارگاه شامل مراحل کشتار دام، ذبح شرعی، کنترل بیماری و سلامت دام قبل از کشتار و بخشهای مختلف انبار، سردخانه و … بازدید کرد، به اهمیت و نقش مهم اقدامات بهداشتی و تلاشهای دامپزشکی در راستای تأمین امنیت غذایی و سلامت جامعه تأکید کرد.
وی اقدامات دامپزشکی را اقدامی ارزشمند دانست و بر لزوم تأمین گوشت قرمز در سطح استان از طریق کشتارگاههای با وضعیت بهداشتی و نظارت و حضور مداوم دامپزشکی تأکید کرد.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، تأکید کرد: لرستان ظرفیتهای خوبی در حوزه دامپروری دارد.
مصطفی زبردست مدیرکل دامپزشکی استان لرستان نیز در این بازدید ضمن خیرمقدم و خوش آمد گویی، گزارشی از روند کشتار و کیفیت گوشت استحصالی کشتارگاه ارائه و به لزوم اقدامات و دستاوردهای خوب اداره کل دامپزشکی استان در ارتقای شاخصهای بهداشتی و تأمین گوشت سالم و بهداشتی تأکید کرد.
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