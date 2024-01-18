به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ظهر (۲۸ دی‌ماه) در جریان سفر به دو شهرستان دماوند و فیروزکوه، پس از بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن دماوند در جلسه جمع بندی پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در شهرستان دماوند حضور پیدا کرد.

در این جلسه که معاونان وزیر، مدیران کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و مسؤولان شهرستانی حضور داشتند، برخی چالش‌های موجود در حوزه تأمین زمین برای متقاضیان نهضت ملی مسکن دماوند مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی نیز ارائه شد.

گفتنی است شهرستان دماوند دارای ۵۰۰ هکتار ظرفیت تأمین زمین بوده و تاکنون ۳۰۰ هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن تأمین شده است. تعداد ثبت نام کنندگان طرح نهضت ملی مسکن ۲۱۱ هزار نفر است که ۸ هزار نفر از آن‌ها تأیید نهایی شده‌اند.

۱۵۴۰ واحد مسکونی در دماوند توسط بنیاد مسکن در حال ساخت است. در این شهرستان ۲۲۰ واحد مسکونی در صورت تأمین خدمات زیربنایی آماده افتتاح خواهند بود.

آماده‌سازی ۷ هزار واحد نهضت ملی مسکن و یک میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب عملیات خاکی در نهضت ملی مسکن دماوند در دست انجام است که هزینه عملیات خاکی ۲۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.