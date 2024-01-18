به گزارش خبرنگار مهر، غفور حضوری ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه تخصصی حقوق شهروندی استان اردبیل با تاکید بر اینکه نهادینه سازی صیانت از حقوق شهروندی باید جز اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد، اظهار کرد: صیانت از حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی باید نهادینه شود چرا که این امر ظرفیت بزرگی در راستای خدمت به مردم به شمار می‌رود و موجب توسعه رضایت عمومی، قانون مداری و قانون گرایی در جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی مفهوم و موضوع پیچیده‌ای نیست، گفت: هر آنچه موجب آسایش و همزیستی مسالمت‌آمیز شهروندان شود، جزئی از حقوق شهروندی است و با توجه به اینکه بخش مهمی از نقض حقوق شهروندی ناشی از ناآشنایی با حقوق شهروندی است باید آشنایی مردم و دستگاه‌های اجرایی با حقوق شهروندی را مدنظر قرار دهیم.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: کارکنان و دستگاه‌های اجرایی چه از نظر قانونی و چه از لحاظ عرفی مکلف هستند حقوق شهروندان را در خصوص مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری رعایت کنند.

حضوری افزود: کرامت انسانی، اعمال بی‌طرفانه قوانین، مصونیت از تبعیض، دسترسی آسان به خدمات اداری، رعایت حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد، مصون بودن از شروط اجحاف آمیز، رعایت حق افراد توان‌خواه و رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و جبران خسارت در اثر قصور دستگاه‌های اجرایی از جمله مصادیق و تکالیف حقوق شهروندی مصرح در نظام اداری است.