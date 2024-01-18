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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۰۲

استاندار لرستان:

فلسفه اعتکاف به معنی انزواطلبی نیست

فلسفه اعتکاف به معنی انزواطلبی نیست

خرم‌آباد - استاندار لرستان تأکید کرد: فلسفه اعتکاف به معنی انزواطلبی نیست و هیچ منافاتی با اجتماعی بودن ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز پنجشنبه در آئین اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌المللی اعتکاف در خرم‌آباد با بیان اینکه دین اسلام با همه ابعاد و احکام خود برای سبک زندگی درست و عقلانی الگوهای مختلفی دارد، اظهار داشت: اعتکاف در لغت به معنی اقامت و ماندن در جایی و ملازم بودن با چیزی است، اما در شرع اسلام، اقامت در مکانی پاک و مقدس به‌منظور نزدیک‌تر شدن به خداوند است.

وی در ادامه افزود: فلسفه اعتکاف به معنی انزواطلبی نیست و هیچ منافاتی با اجتماعی بودن ندارد.

استاندار لرستان، اعتکاف را آمیزه‌ای از عباراتی چون روزه، حضور در مسجد و مکان پاک، حج، نماز و. برشمرد و تصریح کرد: از ویژگی‌های این سنت حسنه آزادشدن در یک وحدت و کثرت فرد در برابر خداوند متعال است.

زیویار در ادامه با بیان اینکه دین اسلام در عرصه‌های زندگی فردی بر اساس آموزه‌های دینی برای تربیت و تزکیه نفس هویت‌سازی می‌کند، افزود: اعتکاف توقفگاهی است که فرد می‌خواهد پیشینه خود را بازنگری کند تا با آزادشدن از قید و بندهای دنیا به خداوند متعال پناه ببرد.

وی به اندیشه‌های غرب در خصوص فردگرایی، جمع‌گرایی و سوسیال‌دموکراسی اشاره کرد و گفت: تمامی این اندیشه‌ها زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بشر را تأمین نمی‌کند؛ اما اسلام با عمق دادن به رفتارهای فردی و اجتماعی این ضعف را که همان معنویت است پوشش می‌دهد.

استاندار لرستان، تصریح کرد: همین رفتارهای فردگرایانه و خودخواهانه دنیای غرب و رژیم صهیونیستی است که با شعار آزادی به بهانه‌های مختلف باعث ظلم و جنایت‌های زیادی به کشورهای لبنان، سوریه، مصر، فلسطین به‌ویژه مردم مظلوم غزه شده است.

کد مطلب 5998166

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