به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز پنجشنبه در آئین اختتامیه هفتمین جشنواره بینالمللی اعتکاف در خرمآباد با بیان اینکه دین اسلام با همه ابعاد و احکام خود برای سبک زندگی درست و عقلانی الگوهای مختلفی دارد، اظهار داشت: اعتکاف در لغت به معنی اقامت و ماندن در جایی و ملازم بودن با چیزی است، اما در شرع اسلام، اقامت در مکانی پاک و مقدس بهمنظور نزدیکتر شدن به خداوند است.
وی در ادامه افزود: فلسفه اعتکاف به معنی انزواطلبی نیست و هیچ منافاتی با اجتماعی بودن ندارد.
استاندار لرستان، اعتکاف را آمیزهای از عباراتی چون روزه، حضور در مسجد و مکان پاک، حج، نماز و. برشمرد و تصریح کرد: از ویژگیهای این سنت حسنه آزادشدن در یک وحدت و کثرت فرد در برابر خداوند متعال است.
زیویار در ادامه با بیان اینکه دین اسلام در عرصههای زندگی فردی بر اساس آموزههای دینی برای تربیت و تزکیه نفس هویتسازی میکند، افزود: اعتکاف توقفگاهی است که فرد میخواهد پیشینه خود را بازنگری کند تا با آزادشدن از قید و بندهای دنیا به خداوند متعال پناه ببرد.
وی به اندیشههای غرب در خصوص فردگرایی، جمعگرایی و سوسیالدموکراسی اشاره کرد و گفت: تمامی این اندیشهها زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بشر را تأمین نمیکند؛ اما اسلام با عمق دادن به رفتارهای فردی و اجتماعی این ضعف را که همان معنویت است پوشش میدهد.
استاندار لرستان، تصریح کرد: همین رفتارهای فردگرایانه و خودخواهانه دنیای غرب و رژیم صهیونیستی است که با شعار آزادی به بهانههای مختلف باعث ظلم و جنایتهای زیادی به کشورهای لبنان، سوریه، مصر، فلسطین بهویژه مردم مظلوم غزه شده است.
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