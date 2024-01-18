صعود اقتصادی استرالیا به یک هشتم/ امیدهای سوریه کمرنگ تر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال استرالیا و سوریه از ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه ۲۸ دی در ورزشگاه جاسم بن حمد و با قضاوت عادل خمیس النقبی به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود استرالیایی‌ها به پایان رسید.

ترکیب استرالیا: متیو رایان، عزیز بهیچ، جردن باس (۵۷- ساموئل سیلو را)، هری سوتار،، گتین جونز، جکسون اروین، اورنیل (۵۷- کیانو باکوس)، کانر متکالف (۵۷- رایلی مک گری)، مارتین بویل (۸۳- ینگی)، میشل دوک (۷۸- فورنارولی)

ترکیب تیم ملی سوریه: ترکیب سوریه: احمد مدنیه، عبدالرحمن ویس، اوسو، کروما، ال آیان، ال اسد (۶۵- یوسف)، الیاس، ازکوئیل هام، رمضان، صباغ (۶۴- خریبین)، حصار (۷۸- یعقوب)

نیمه اول پر برخورد و کسل کننده‌

دو تیم بازی را محتاطانه آغاز کردند چرا که دو تیم برای کسب امتیاز پا به این مسابقه گذاشته بودند. با توجه به اینکه نتیجه این دیدار برای هر دو تیم مهم بود، بازی تهاجمی را ارائه دادند. در دقیقه ۵ موقعیت بسیار خوبی برای بازیکنان سوری ایجاد شد که شوت خطرناک مهاجم سوریه به تیر عمودی دروازه استرالیا برخورد کرد تا اولین و جدی ترین موقعیت بازی به گل تبدیل نشود.

در ادامه هم دو تیم تلاش زیادی برای رسیدن به گل کردند و حملات متعددی را روی دروازه یکدیگر تدارک دیدند اما نتوانستند گل برسند. در طول این دیدار بازیکنان دو تیم برخوردهای فراوانی را داشتند که ۲ بار به دلیل برخورد شدید بازیکنان دو تیم داور بازی را برای دقایقی متوقف کرد.

در دقایق پایانی نیمه اول بازیکنان سوریه فشار زیادی را روی دروازه استرالیا آوردند تا به گل برسند و با پیروزی به رختکن بروند اما دفاع مستحکم استرالیا اجاره این کار را به سوری‌ها نداد تا این دیدار با نتیجه بدون گل در نیمه اول به پایان برسد.

بازی دور از انتظار استرالیا در نیمه دوم

در نیمه دوم بازیکنان سوریه بازی را بهتر آغاز کردند و برای رسیدن به گل موقعیت‌های زیادی را انجام دادند اما همانند راه‌های نفوذ به سمت دروازه استرالیا بسته بود و آنها نتوانستند کاری از پیش ببرند.

گلی که یخ بازی را شکست

در ادامه سرمربی استرالیا که شرایط را مناسب نمی‌دید ۳ تعویض همزمان انجام داد تا روند بازی را به لحاظ تاکتیکی تغییر دهد که همین اتفاق هم برای کانگوروها (لقب تیم ملی فوتبال استرالیا) رخ داد و در دقیقه ۶۰ جکسون اروین از اشتباه مدافعان و دروازه‌بان سوریه استفاده کرد و توپ را به تور دروازه سوریه چسباند تا نتیجه بازی یک بر صفر شود.

بازی مالکانه شاگردان آرنولد و صعود به یک هشتم

بازیکنان تیم فوتبال استرالیا پس از رسیدن به گل بازی را بیشتر در میانه‌های زمین به سود خود جریان داد توپ و میدان در اختیار آنها باشد. این کار شاگردام گراهام آرنولد باعث شد تا سوری‌ها خیلی صاحب تو نشوند و نتوانند موقعیتی را روی دروازه کانگوروها ایجاد کنند.

تیم فوتبال استرالیا با این پیروزی اقتصادی مقابل سوریه موفق شد ۶ امتیازی شود و به عنوان صدر نشین راهی مرحله یک هشتم نهایی ای نم دوره از رقابت‌ها شود. بازیکنان سوریه هم با شکست در این بازی صعودشان کم رنگ شد و همه چیز به بازی آخر کشیده شد.

گروه B: استرالیا، ازبکستان، سوریه، هند