تساوی استرالیا و سوریه در یک نیمه پر برخورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال استرالیا و سوریه از ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه ۲۸ دی در ورزشگاه جاسم بن حمد و با قضاوت عادل خمیس النقبی به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب استرالیا: متیو رایان، عزیز بهیچ، کای روولز، هری سوتار، گتین جونز، کرگ گودوین، جکسون اروین، کیانو باکوس، کانر متکالف، مارتین بویل، میشل دوک

ترکیب تیم ملی سوریه: ترکیب سوریه: احمد مدنیه، عبدالرحمن ویس، اوسو، کروما، ال آیان، ال اسد، الیاس، ازکوئیل هام، رمضان، صباغ، حصار

نیمه اول پر برخورد و کسل کننده‌ای

دو تیم بازی را محتاطانه آغاز کردند چرا که دو تیم برای کسب امتیاز پا به این مسابقه گذاشته بودند. با توجه به این که نتیجه این دیدار برای هر دو تیم مهم بود، بازی تهاجمی را ارائه دادند. در دقیقه ۵ موقعیت بسیار خوبی برای بازیکنان سوری ایجاد شد که شوت خطرناک مهاجم سوریه به تیر عمودی دروازه استرالیا برخورد کرد تا اولین و جدی ترین موقعیت بازی به گل تبدیل نشود.

در ادامه هم دو تیم تلاش زیادی برای رسیدن به گل کردند و حملات متعددی را روی دروازه یکدیگر تدارک دیدند اما نتوانستند گل برسند. در طول این دیدار بازیکنان دو تیم برخوردهای فراوانی را داشتند که ۲ بار به دلیل برخورد شدید بازیکنان دو تیم داور بازی را برای دقایقی متوقف کرد.

در دقایق پایانی نیمه اول بازیکنان سوریه فشار زیادی را روی دروازه استرالیا آوردند تا به گل برسند و با پیروزی به رختکن بروند اما دفاع مستحکم استرالیا اجاره این کار را به سوری‌ها نداد تا این دیدار با نتیجه بدون گل در نیمه اول به پایان برسد.