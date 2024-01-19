آیین «افتتاحیه» به جشنواره فیلم فجر بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، مسعود نجفی در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه «سلام صبح بخیر» درباره شگفتی‌های این دوره از جشنواره به بخش نگاه نو اشاره کرد و گفت: در بخش مستقل نگاه نو که دوباره به جشنواره اضافه شد اولین فیلم بلند فیلمسازان به نمایش درمی‌آید و به گواه اظهارات اعضای هیأت انتخاب می‌توان گفت این بخش یکی از ویژگی‌های جشنواره چهل و دوم محسوب می‌شود. همچنین بعد از چند سال که مراسم افتتاحیه نداشتیم امسال در ۱۱ بهمن ماه جشنواره افتتاحیه خواهد داشت.

وی مهمترین ویژگی هر جشنواره را فیلم‌های آن عنوان کرد و افزود: تنوع ژانری، جغرافیایی و گونه‌ای فیلم‌ها و تنوع نسلی فیلمسازان از ویژگی‌های چهل و دومین جشنواره فیلم فجر است و ما در این دوره ۸ فیلم درام اجتماعی، ۶ فیلم در حوزه دفاع مقدس و جنگ، ۴ فیلم ژانر کمدی و فیلم‌هایی در حوزه کودک و تاریخی داریم.

نجفی درباره ممیزی برخی فیلم‌ها از سوی جشنواره پاسخ داد: فیلم‌هایی که متقاضی حضور در جشنواره هستند توسط هیأت انتخاب بازبینی و انتخاب می‌شود و از سوی جشنواره ممیزی اعمال نمی‌شود. فیلم‌هایی امکان حضور در جشنواره فیلم فجر را دارند که پروانه نمایش داشته باشند.

مدیر روابط عمومی جشنواره همچنین در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر ممیزی اعمال شده به فیلم «ساعت ۶ صبح» مهران مدیری عنوان کرد: جشنواره معمولاً امانت دار فیلم‌هایی است که فرم ثبت نام پر می‌کنند و متقاضی حضور می‌شوند. هیأت انتخاب هم تعدادی از فیلم‌ها را برای بخش اصلی انتخاب می‌کند. اجازه بدهید مصداقی وارد اسم فیلم‌ها و جزئیات آنها نشویم و اگر خود صاحبان فیلم‌های پذیرفته نشده خواستند درباره فیلم‌شان صحبت کنند.