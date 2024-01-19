ارسال اولین محموله صادراتی ایران به روسیه از کریدور سرد سالیانکا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، با اتمام مراحل طراحی و ساخت کریدور سرد در بندر ایرانی سالیانکا که با سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام شد، امکان بازرسی، نمونه برداری، انجام آزمایشات جهت ترخیص گمرکی و انتقال کالاهای فاسد شدنی کانتینرهای یخچالی به کامیون‌های یخچال دار در فضای کاملاً بهداشتی و دمای کنترل شده تحت نظارت سازمان‌های بهداشت روسیه فراهم شد.

این قابلیت در تمامی بنادر خزری روسیه، منحصر به فرد بوده و با ظرفیت نگهداری ۴۰ کانتینر یخچالی در منطقه گمرکی این بندر در کنار روش سنتی حمل زمینی، گامی تازه جهت توسعه صادرات ایران به روسیه ایجاد کرده است.

همچنین با پیگیری‌های مقامات استانداری مازندران و همکاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، اولین محموله صادراتی شامل هشت دستگاه کانتینر یخچالی حاوی مرکبات استان مازندران که از بندر امیرآباد به مقصد آستراخان روسیه حمل شده بود، پس از انجام مراحل نظارت بهداشتی و تشریفات گمرکی و بارگیری در کامیون‌های یخچال دار، به مراکز عمده پخش در روسیه ارسال شد و محموله‌های بعدی نیز هم اکنون در حال حمل دریایی به روسیه هستند.