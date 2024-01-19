به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لاینی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه با تاکید بر رعایت تقوای الهی اظهار کرد انسان با تقوا مراقبت می‌کند تا خود را در دام گناه نیندازد

وی با بیان اینکه اهل تقوا اهل استغفار است افزود با استغفار تقوا به دست می‌آید، میلاد با سعادت حضرت امام جواد (ع) و حضرت علی (ع) را تبریک گفت و با اشاره به درپیش بودن مراسم اعتکاف، آن را یکی از بهترین عبادت‌ها برشمرد و گفت: این سنت باید با شکوه امسال انجام شود.

وی با تاکید براین که مسؤولان برای اقامه امر اعتکاف در جامعه و اجرای آن کمک کنند، تصریح کرد: مساجد و هیأت امنا نیز باید برای برپایی این مراسم همکاری لازم داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به نشست سراسری نمایندگان ولی فقیه با رئیس جمهور گفت: در این نشست درباره قیمت نامناسب برنج و مرکبات و مسائل مربوط به حوزه کشاورزی و غیره تذکر داده شد.

وی آئین نامه آب منطقه‌ای درباره سند اراضی حاشیه رودخانه‌ها توقف اجرای آن را ضروری دانست و گفت: در برخی جاها تا ۷۰۰ متر اراضی مردم به نام دولت سند زده می‌شود که باید جلوی کار گرفته شود.

امام جمعه ساری تصریح کرد: همچنین کشاورزان با منابع طبیعی مشکل جدی دارند و باید رفع شود.

آیت الله لائینی با تقدیر از اقدام سپاه و حمله موشکی به لانه جاسوسی و شبکه‌های تروریستی ادامه داد: سپاه پاسداران این نقطه‌های فساد را شناسایی کرده و هدف حمله قرار داده است و امروز ساختن ایران قوی و قدرت دفاعی ما سبب شده که دشمنان می‌هراسند با شیوه‌های سخت با ما حمله کنند و ما از حمله موشکی سپاه به لانه تروریستی‌ها حمایت می‌کنند.

آیت الله لائینی با تاکید بر مشارکت پرشور و همه جانبه در انتخابات گفت: مقام معظم رهبری نیز به این مساله تاکید فراوان داشته است.

امام جمعه ساری اقدام و کار مردم یمن را جهاد فی سبیل الله برشمرد و گفت: این ملت امروز آن قدر اقتدار دارد که می‌تواند دریای سرخ را برای رژیم اسرائیلی و آمریکا ناامن کند