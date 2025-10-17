آیت الله لائینی: ایجاد دوقطبی در جامعه خیانت به وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر ساری افزود: رئیس و سرآمد اخلاق، تقوا است و هر فردی که تقوا داشته باشد تمامی فضائل اخلاقی از جمله خوش‌اخلاقی، عدالت، خدمتگزاری، پرهیز از حسادت، بخل، تکبر و غرور را داراست.

وی افزود: تقوا باید در وجود همه تقویت شود تا جامعه به سمت کمال اخلاقی حرکت کند.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رحمت‌الله علیه بیان کرد: این شهادت سرآغازی برای جنبشی بود که از سال ۵۶ تا ۵۷ به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.

وی تاکید کرد: حوادث ناگوار تاریخی همچون جنگ تحمیلی هشت ساله، تحریم‌ها و تهدیدها در واقع الطاف خفیه الهی بوده که فرصت‌های رشد و تعالی برای کشور و نظام فراهم ساخته‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران در خصوص روز جهانی ریشه‌کنی فقر گفت: ریشه‌کنی فقر مسئله‌ای جهانی است و باید همواره در دستور کار باشد. رفع فقر مسئولیتی همگانی است که هم بر دوش حکومت و هم بر دوش مردم است.

وی اعلام کرد: مردم در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان از طریق کمیته امداد و مراکز نیکوکاری کمک کرده‌اند و این همت و دستگیری‌ها باید روز به روز افزایش یابد.

ارزش پول ملی باید حفظ شود

آیت‌الله محمدی لاینی درباره مسائل اقتصادی کشور گفت: باید ارزش پول ملی حفظ شود و وابستگی به دلار کاهش یابد.

وی هشدار داد: تصمیمات نادرست اقتصادی در گذشته آسیب‌های جدی به خزانه کشور وارد کرده و افزود اقتصاد مقاومتی باید محور برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد تا از آسیب‌های تورم و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری شود.

وی با اشاره به هفته تربیت بدنی و ورزش، از موفقیت ورزشکاران استان مازندران در کسب ۳۵ مدال رنگارنگ در مسابقات ملی و بین‌المللی تمجید کرد و بیان داشت: جامعه ورزش و ورزشکاران همچون رزمندگان عرصه نظامی در دفاع از عزت و افتخار کشور نقش اساسی دارند.

وی همچنین یاد شهدای ورزشکار به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر را گرامی داشت.

آیت‌الله محمدی لاینی با انتقاد از برخی رفتارهای ناهنجار مسئولان گفت: باید به ارزش‌های اسلامی به ویژه مسئله حجاب و مراسم مذهبی در مدارس احترام گذاشته شود و نباید به بهانه شادی از برگزاری این مناسبت‌ها جلوگیری کرد.

وی تاکید کرد: مسئولان آموزش و پرورش باید به این اصول پایبند باشند و از بروز اختلاف و ناهنجاری جلوگیری کنند.

وی نسبت به اظهارات ضدانقلابی و ایجاد نزاع لفظی هشدار داد و تصریح کرد: ایجاد دو قطبی میان مردم خیانت به وحدت ملی است.

وی از مردم خواست هوشیار باشند و وحدت و انسجام را حفظ کنند و افزود: خط انقلاب و ارزش‌های دینی باید سرلوحه برنامه‌های همه باشد.

آیت‌الله محمدی لاینی در بخش پایانی سخنان خود اجلاس شرم‌الشیخ را محکوم کرد و رفتار رئیس جمهور آمریکا و دولت‌های حاضر در این نشست را مایه شرم و ننگ خواند و اظهار داشت: این اجلاس نشان‌دهنده ذلت برخی دولت‌های اسلامی است که در برابر تحقیر تسلیم شدند و مردم ایران با وحدت و مقاومت در برابر این اقدامات خواهند ایستاد.