به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در آئین بدرقه ناوگروه رزمی آموزشی نداجا به آب‌های بین‌المللی و اقیانوسی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) گفت: مایه مباهات است که شاهد هستیم با وجود توطئه‌های دشمنان، امروز نیروی دریایی راهبردی ارتش با تمام توان در صحنه‌های بین المللی و اقیانوسی حضور فعال دارد.

امیردریادار ایرانی با اشاره به شرف‌یابی اخیر محضر فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی) افزود: برابر فرمایشات معظم‌له، مأموریت‌های نیروی دریای ارتش تأثیرات بین‌المللی و سیاسی برای کشور داشته و در شأن مردم ایران و نقطه عطف نیروی دریایی ارتش است.

وی با اشاره به ۲ عملیات سنگین نیروی دریایی ارتش در ماه‌های گذشته و توقیف کشتی متخلف آمریکایی در آب‌های دریای عمان، دفاع از منافع و حقوق مردم کشور عزیزمان و عمل به وعده را از مصادیق نیروی‌های مسلح و نیروی دریایی ارتش دانست و اظهار داشت: در شرایط منطقه مشخص است که پرچم و قدرت در دست کیست، همه ایرانی‌ها را به عمل هوشمندانه به حرف‌هایشان می‌شناسند.

امیر دریادار ایرانی مأموریت این ناوگروه در آب‌های بین‌المللی و اقیانوسی را مأموریتی سنگین و چند وجهی توصیف کرد و گفت: ویژگی مهم مأموریت این ناوگروه، انتقال تجربیات و آموزش‌های دریانوردی به دانشجویان و دانش آموزان نیروی دریایی ارتش، برای آماده شدن جهت پذیرش مسئولیت‌های خطیر نداجا در آینده نزدیک است.

وی با اشاره به درخواست کشورها از نیروی دریایی ارتش برای پهلوگیری ناوها در آن کشورها گفت: حضور ما در کشورها و در آب‌های بین‌المللی حضوری مؤثر است.

امیر دریادار شهرام ایرانی خاطرنشان کرد: امروز که این ناوگروه به دریا اعزام خواهد شد، همزمان چهار ناوگروه رزمی در حال اجرای عملیات در آب‌های بین‌المللی داریم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهار کرد: امروز با افتخار ریاست دو کمیته دریایی در اقیانوس هند و یک کمیته دریایی در شمال در دریای خزر را بر عهده داریم، همه این‌ها به برکت انقلاب اسلامی، خداشناسی، همت و تلاش شبانه روزی هم‌رزمانم در نیروی دریای ارتش است.