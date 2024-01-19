سگ گردانی علاوه بر ایجاد نگرانی برای مردم سبب بروز حوادثی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قدوسی نژاد در خطبههای نماز جمعه ورامین با تاکید بر توجه به اهمیت ماه رجب و آمادگی علاقمندان خاصه جوانان و نوجوانان برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف ضمن اشاره به حوادث اخیر گفت: از اقدام قدرتمندانه سپاه در موشک باران مراکز گروههای تروریستی تقدیر میکنم.
وی افزود: این اقدام برای انتقام از فاجعه دردناک کرمان و قاطعانه انجامشد.
امام جمعه موقت ورامین به ۱۰۰ روز ایستادگی مقاومت فلسطین اشاره کرد و گفت: مقاومت فلسطین و غزه که بیش از یکصد روز است، در برابر جنایتکاران صهیونیست ایستادگی میکنند، تجلیل میکنیم.
وی گفت: صهیونیستها بدانند قدرت نابودی حماس را ندارد و یقیناً در برابر مقاومت شکست خواهند خورد.
وی ضمن تبریک ولادت حضرت جوادالائمه (ع) و میلاد امام علی (ع) گفت: این میلاد با سعادت و روز پدر را به پدران عزیز تبریک می گویم.
قدوسی نژاد بر لزوم حرمت گذاری به جایگاه پدران تاکید کرد و گفت: باید پدران و مردان ما به امیرالمومنین تاسی کنند.
وی در خصوص مسائل فرهنگی نیز گفت: پاسداری و حفاظت از فرهنگ دینی و انقلابی و جلوگیری از جابجا شدن ارزشها ضرورت دارد.
خطیب جمعه ورامین به سگ گردانی به عنوان یک ضد ارزش اشاره کرد و گفت: یکی از رفتارهای غلط سگ گردانی در خیابانها و پارکها است، که متأسفانه ضمن ایجاد نگرانی برای مردم در برخی مواقع موجب بروز حوادث شده است،
مسئولان امر با این پدیده زشت برخورد کنند مردم هم تذکر دهند.
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